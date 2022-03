Rolândia: Reunião discute otimização do Samu

Na quarta-feira, dia 9, em Curitiba, o prefeito Ailton Maistro e a secretária de Saúde, Karla Ulinski, participaram de uma reunião para discutir questões referentes ao trabalho do SAMU.

As autoridades de Rolândia solicitaram à Secretaria Estadual de Saúde (SESA) agilidade para a implantação da base do SAMU em Centenário do Sul.

Com essa medida, reduziria a área de a abrangência do SAMU de Rolândia, e permitiria, em menor tempo, a resposta para os atendimentos dos chamados.

Representando a SESA, participou do encontro Giovana Fratin, gerente de atenção à urgência.

Hoje, o SAMU de Rolândia atende, além dela própria, mais 13 cidades: Cafeara, Miraselva, Guaraci, Jaguapitã, Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Alvorada do Sul, Porecatu, Lupionópolis, Florestópolis, Cambé, Prado Ferreira e Pitangueiras.

Com a instalação da base em Centenário do Sul, desafogaria Rolândia, já que a área de abrangência poderia ser reduzida em até 50%. Otimizando assim, o atendimento.

Estiveram também presentes no encontro o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, e a prefeita de Primeiro de Maio, Bruna Casanova.

NCPMR