Rolândia: Secretaria de Saúde esclarece atendimentos durante período especial devido aos cuidados com o corona vírus

Em conformidade com o Decreto Municipal nº 061/2020 que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento do novo coronavírus, a partir de segunda-feira, dia 23 de março:

Os atendimentos às GESTANTES e CRIANÇAS passarão a ocorrer no Centro de Especialidades Médicas(CEM), localizado na Rua Alzira Tiburski, nº 102, ao lado do Posto Central.

Em virtude disso, os seguintes atendimentos realizados no CEM estão cancelados por tempo indeterminado:

 FISIOTERAPIA,

 FONOAUDIOLOGIA,

 ORTOPEDIA,

 UROLOGIA,

ELETROCARDIOGRAMA,

 ENDOSCOPIA,

 POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO,

 NAGDC E

 PALESTRAS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR para laqueadura e vasectomia

Funcionarão normalmente:

◇ SERVIÇO SOCIAL para fornecimento de fórmulas ( lácteas e suplementares) e liberação de passagens para Tratamento Fora de Domicílio (TFD),

◇ exames de ULTRASSONOGRAFIA

◇ Ambulatório de PSIQUIATRIA permanecerão em funcionamento.

Após a autorização para o retorno das atividades, os profissionais entrarão em contato com todos os pacientes para dar continuidade aos seus atendimentos.

Em caso de dúvidas ligar: 3906-1128