Rolândia: Secretaria de Saúde reforça a campanha “Apague o cigarro e viva melhor”

O tabagismo é responsável por mais de dois terços dos casos de câncer de pulmão, mundialmente. O tabaco causa diferentes tipos de inflamação e prejudica os mecanismos de defesa do organismo. Por esses motivos, os fumantes têm maior risco de infecções por vírus, bactérias e fungos. O fumante, caso leve as mãos não higienizadas à boca para fumar, pode contrair desenvolver doenças. Tabagistas têm seu sistema respiratório prejudicado pelo fumo, e, portanto, se infectados pelo coronavírus, podem ter sua saúde ainda mais ameaçada. Fique alerta!

Com o ato de deixar de fumar, os benefícios à saúde são imediatos, pois após 12 a 24 horas sem fumar, os pulmões já funcionarão melhor.

Chegou a hora para decidir parar de fumar.

No momento, a Secretaria de Saúde informa que as Unidades Básicas de Saúde não estão realizando grupos de tabagismo devido a pandemia do coronavírus, para evitar aglomerações.

Como nessa semana tem-se uma data importante no combate ao tabagismo, “Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto”, o cidadão ou o amigo/parente que quiser mais informações e argumentos para ajudar o ente querido a parar de fumar, pode ver dicas no link, com uma cartilha elaborada pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) :

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//voce-quer-parar-de-fumar.pdf

