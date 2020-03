Rolândia: Vacinação contra a gripe nesta quinta, além do drive-thru na praça da Igreja Matriz, também nas ruas do Jardim Nobre e região

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Campanha de Vacinação contra a gripe chega as ruas da atendidas pela Unidade Básica de Saúde do Jardim Nobre (Nobre e região). Equipes de vacinação para gripe vão vacinar na rua (rua a rua) exclusivamente os idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde.

A vacinação vai começar nesta quinta, nas ruas atendidas pela UBS do Nobre, às 8h30. Não haverá vacina nas Unidades Básicas de Saúde para evitar aglomerações. A população com mais de 60 anos atendida pela UBS do Nobre será a segunda a ser imunizada, após a vacinação percorrer as ruas atendidas pela UBS do Tomie Nagatami. Quando terminar a região do Nobre, em seguida será a população atendida pela UBS do Parigot de Souza. Idoso, permaneça em casa e atenda ao chamado dos Agentes Comuitários de Saúde!

Vale lembrar que, idosos com 60 anos ou mais podem comparecer em veículos (para evitar aglomeração física de pessoas), até a praça da Igreja Matriz, na Avenida Presidente Bernardes, centro, para o Drive-Thru de vacinas, a partir das 8h30.

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) vai promover um “Drive-Thru” de vacinas no pátio da Igreja Matriz São José, centro, nesta quinta e sexta (dias 26 e 27 de março).

A vacinação será das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.

A entrada será pela Avenida Presidente Bernardes.

O Drive-Thru vai consistir em vacinar pessoas com 60 anos ou mais em automóveis. Somente os idosos que chegarem em veículos serão vacinados, não havendo vacinação para procura a pé. A medida já vem sendo adotada em outros municípios com sucesso.