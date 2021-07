Rolândia vacinou 4.455 pessoas em primeiras doses na semana passada

A Secretaria Municipal de Saúde informa que ao longo da semana de 5 a 9 de julho, aplicou 4.455 vacinas a título de primeiras doses contra a covid-19, o que corresponde a quase 10% da população adulta da cidade.

Foram feitas ações de vacinação por livre procura ou agendadas, sempre mediante cadastro prévio no site da Prefeitura.

Fique atento aos canais oficiais da Prefeitura sobre as ações de imunização.

Mesmo assim, não facilite. A pandenia não acabou. Nao aglomere, use máscara, higienize as mãos, dentre outras recomendações.

