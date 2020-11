Rolândia:Unidade Básica de Saúde do Jardim Planalto vai iniciar o atendimento nesta sexta-feira, a partir das 7h

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Planalto vai iniciar o atendimento aos moradores da região nesta sexta-feira, dia 13 de novembro, a partir das 7h. O horário de atendimento será das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Muitos agendamentos de atendimentos que estavam marcados para a UBS da Vila Oliveira já foram remanejados para a nova Unidade, que vai iniciar as operações com equipes médicas e de enfermagem.

A nova UBS fica na Rua Victorino Abrunhosa e ofertará quatro consultórios médicos, sala de espera com mobiliário planejado, farmácia e uma estrutura física adaptada pensando na acessibilidade dos pacientes com necessidades especiais.

O recurso para o empreendimento é Federal e é proveniente de emendas parlamentares: R$ 800 mil do então deputado federal Luiz Carlos Hauly e mais R$ 36 mil do então deputado federal Edmar Arruda. Inicialmente, a UBS vai contemplar os moradores dos bairros: Planalto, Manoel Muller, Araucária, Cidade Verde, Capricórnio, dentre outros, além de beneficiar os moradores assistidos pela UBS Central, que é referência de atendimento da COVID-19, e está sendo usada exclusivamente para este fim. Esse público estava sendo atendido na UBS da Vila Oliveira.

A UBS do Jardim Planalto é de porte 2, conforme classificação do Ministério da Saúde, a e tem 378,66m² e comportará duas equipes da Estratégia de Saúde da Família. O nome da UBS será “Aurora da Silva Tomaz”, em homenagem a querida “Dona Aurora”, esposa de Afrânio “Jaú” Tomaz, que por muito tempo foi a presidente da Associação de Moradores do bairro e que sempre buscou junto ao Município a implantação de uma UBS na região mas que lamentavelmente, veio a falecer em março desse ano.

Os atendimentos de odontologia da UBS serão feitos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), situado na Avenida Castro Alves, 1270, centro.

