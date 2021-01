Romanelli e Barros avaliam condições da vacinação no Paraná e Brasil

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) recebeu na segunda-feira (11), no gabinete da 1ª Secretaria da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado federal e líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros. Romanelli e Barros debateram as pautas legislativas deste ano e conversaram sobre o planejamento da vacinação contra a Covid-19. O deputado Mauro Moraes (PSD) acompanhou o encontro.

Romanelli destacou que a Assembleia Legislativa já repassou R$ 100 milhões para o Governo do Estado comprar doses de vacinas. “A Assembleia Legislativa não parou na pandemia. Votamos as matérias e demos o suporte necessário para as ações do Estado. Aprovamos a transferência de R$ 100 milhões para adquirir as vacinas. Outros R$ 100 milhões já estão garantidos no orçamento estadual deste ano”, disse.

Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, afirmou que poucos dias após iniciar a vacinação o Brasil estará à frente dos países que já começaram a imunização. “Somos grandes produtores de vacina. Temos expertise e uma estrutura de saúde pública que outros países não tem”.

