Sábado tem vacina contra o Sarampo e a Gripe no estacionamento do Catuaí Shopping

Aplicação da vacina é realizada no sistema de drive-thru das 9h às 18h

Neste sábado (15), a Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade à Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo no estacionamento do Catuaí Shopping Londrina, em sistema de drive-thru. Podem receber a vacina do Sarampo pessoas entre 20 e 49 anos. No mesmo dia, também serão disponibilizadas doses remanescentes da vacina contra a gripe para qualquer pessoa acima de seis meses de idade.

A campanha acontecerá das 9h às 18h. Não é necessário agendamento prévio, basta apresentar a carteira de vacinação ou um documento com foto. O acesso dos veículos será exclusivamente pela entrada principal do shopping e equipes da CMTU vão auxiliar na condução e fluxo dos veículos. Cerca de 100 profissionais da saúde estarão à disposição para atender a população no piso G1 do estacionamento.

Serão disponibilizadas 10 mil doses de cada vacina, com possibilidade de aplicação de mais doses de Sarampo, caso seja necessário. “Temos 10 mil doses da vacina contra a gripe em estoque. Já para o Sarampo, temos uma quantidade maior e conseguiremos realizar a aplicação de até 15 mil doses, se for preciso”, explica Sônia Fernandes, diretora de Vigilância em Saúde da SMS.

Não haverá vacinação para pedestres e não será necessário sair do veículo para receber a dose. A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo se encerra no dia 31 de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando doses remanescentes da Campanha Nacional de Vacinação, encerrada nacionalmente no dia 30 de junho.

Luciana Barbosa/Asimp