Saiba como combater a retenção de líquidos com as dicas de uma especialista

A Dra. Domenique Ferreira dá dicas preciosas para combater a retenção de líquidos, e reduzir medidas e perder peso, e encarar o verão sem medo de ser feliz

Se você tem um bom plano alimentar, uma dieta regrada, faz exercícios, mas ainda não consegue perder aqueles quilinhos a mais ou medidas que não reduzem, você pode estar retendo líquidos. Esta situação é extremamente comum, e muitas vezes tende a desencorajar mulheres que buscam um corpo sarado de prosseguir nos seus objetivos. No entanto, pode acontecer que, enquanto estamos fixadas na queima de gordura, deixemos de ver que o grande vilão possa ser a retenção de líquidos.

A Dra. Domenique Ferreira, conhecida também como Domenique Heidy, é especialista em estética e dermocosmética, e explica como combater a retenção de líquidos.

Por que a retenção de líquidos ocorre?

Nosso organismo é capaz de ajustar os níveis de fluidos no corpo. Portanto, em situação normal, está em equilíbrio. Ao bebermos água, o líquido é eliminado pelos rins como urina, ou como suor através das glândulas sudoríparas. O problema surge quando, por alguma razão ou condição especial, o corpo é incapaz de remover e manter esse equilíbrio do líquido. É quando ocorre a chamada retenção. Esta acúmulo de água no corpo pode ser indicativo de problema de rim, fígado ou simplesmente uma consequência da obesidade, sedentarismo, problemas digestivos, calor, gravidez, menopausa, etc.

Como combater definitivamente a retenção de líquidos

1. Controle da ingestão de sal: muito sal pode promover problemas de circulação e retenção de líquidos. Lembre-se que a Organização Mundial de Saúde recomenda 5 gramas por dia. Você pode estar se excedendo o consumo de sal sem perceber; o sal é encontrado em abundância também em embutidos, conservas, molhos e produtos enlatados.

2. Pratique exercícios regularmente: andar rapidamente por 30 minutos pode ser um primeiro passo para manter a forma. Fazer atividade física para ajudar a circulação, acelera o seu metabolismo e evita o acúmulo de resíduos em nosso corpo. Esqueça as roupas muito apertadas, porque obstrui a circulação e impede a remoção adequada dos líquidos.

3. Proteína: faça a ingestão diária de proteína, porque quando elas estão faltando na sua dieta, pode reduzir a produção de albumina e assim acumulam fluídos nos tecidos.

4. Mantenha-se hidratada: não se esqueça de beber água! Pode parecer contraditório, mas beber bastante água é essencial para combater a retenção. Ajuda a eliminar as toxinas do corpo e melhora a circulação. Lembre-se de beber pelo menos 1,5 litros de água por dia.

5. Descansar: dormir as horas necessárias para descansar bem. Quando você dorme pouco até o seu rosto vai ficar inchado. Experimente ter uma noite com pelo menos 8 horas de sono e coloque as pernas para cima, tenho certeza que será notória a diferença no próximo dia.

6. Reduza a ingestão de gorduras: essas gorduras são prejudiciais para o colesterol, o que prejudica a circulação. Evite carnes gordurosas, produtos industrializados e fast food.

7. Coma alimentos ricos em potássio: este item é essencial para manter o corpo equilibrado. O potássio é um eletrólito, que é responsável por controlar a pressão arterial e garantir a eliminação de líquidos. Este componente é encontrado em algumas frutas, especialmente kiwi, melão, laranja e banana. Também estão presente em vegetais, como alcachofra, couve, beterraba, batata e abacate.

8. Coma alimentos com magnésio: o magnésio também ajuda a remover o excesso de líquidos e evitar problemas cardíacos, além de regular a insulina no corpo e reduzir o risco de diabetes tipo II.

Antes de qualquer alteração no plano alimentar, nada melhor do que ir ao médico e fazer alguns exames para saber como está a saúde. Além de que o acompanhamento com o nutricionista ser fundamental nestes casos.