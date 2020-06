Saúde atualiza números da covid-19 em Tamarana

Saúde atualiza boletim da Covid-19; ação conjunta faz novo alerta sobre a doença

Dados atualizados da situação da Covid-19 em Tamarana foram divulgados pela Secretaria municipal de Saúde. Os números são referentes até ontem (15).

O atual patamar do novo coronavírus tanto no município quanto na região reforça a importância de a população continuar a praticar as medidas para se proteger da doença que já têm sido amplamente disseminadas ao longo dos últimos meses.

E, para salientar ainda mais esse alerta, a Defesa Civil municipal reuniu servidores de diferentes secretarias para visitar estabelecimentos comerciais na área central e em bairros de Tamarana. A iniciativa, que também teve o apoio da Polícia Militar, ocorreu na quarta-feira (10).

"A nossa ideia foi justamente alertar toda a população. A gente colocou uma equipe expressiva na rua. É uma briga diária, devemos repetir isso mais daqui uns dias", afirmou o prefeito Beto Siena.

Junto com o grupo, uma moto de som transmitiu o recado nas ruas. Também foram distribuídos folhetos com as principais orientações de prevenção. O material (confira-o aqui: https://bit.ly/reforçoalertacoronatamarana) ainda traz uma mensagem de incentivo ao consumo no comércio local como forma de dar fôlego à economia de Tamarana.

Além disso, o grupo voluntário "Máscara do Bem" repassou máscaras para serem entregues gratuitamente a quem não estava com o item de proteção. "Devemos ter consciência da nossa responsabilidade e entender que o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo", argumentou o diretor de Operações da Defesa Civil municipal, L’Hermite Silva Alves.

Ainda no fim de abril, quando estabelecimentos comerciais foram autorizados a voltar a atender presencialmente o público, profissionais da Secretaria de Saúde passaram por toda a cidade para transmitir orientações e entregar atestados da capacitação prévia fornecida pela pasta para os lojistas.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp