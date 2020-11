Saúde detalha a relator acordo para compra de vacina contra a Covid-19

Parte técnica do Ministério da Saúde também esclareceu dúvidas do relator da Medida Provisória que permite adesão do Brasil à aliança global Covax Facility

Aequipe do Ministério da Saúde apresentou na quinta-feira (5/11) ao deputado federal Eugênio José Zuliani detalhes técnicos sobre os acordos e tratativas em andamento para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Zuliani é relator no Congresso Nacional da Medida Provisória que permite adesão do Brasil ao consórcio internacional Covax Facility, que vai permitir o acesso do país a um portfólio de nove imunizantes em estágio avançado de pesquisa. O encontro foi coordenado pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco.

“Esse acordo permitirá ao país escolher o imunizante mais eficaz e seguro para a população brasileiro”, pontuou o secretário.

Na oportunidade, foi esclarecido ainda que outros acordos e conversas bilaterais estão sendo realizados pelo Ministério da Saúde – caso da vacina OxfordAstraZeneca.

O deputado Zuliani se mostrou satisfeito com as explicações do corpo técnico do Ministério da Saúde e apontou que levará os dados apresentados para o relatório. “Saio daqui com muita informação, preparado para dialogar com todos. Obrigado pela atenção”, concluiu o deputado.

Participaram ainda do encontro outros representantes do Ministério da Saúde, como os secretários Hélio Angotti Neto (SCTIE) e Arnaldo Correia Medeiros (SVS); da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); do Ministério da Relações Exteriores (MER); da Advocacia Geral da União (AGU); da Presidência da República (PR) e; da Casa Civil (PR).

Ministério da Saúde