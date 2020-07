Saúde divulga novos números da Covid-19 em Tamarana

A Secretaria municipal de Saúde atualizou na manhã de ontem (24) o boletim epidemiológico dos casos de Covid-19 em Tamarana.

Permanece o número de nove confirmações da última semana e o paciente que estava em tratamento por meio de isolamento domiciliar se encontra recuperado. Ainda assim, a pasta ressalta que a população precisa continuar a praticar as medidas de higiene e distanciamento social para se prevenir da doença.

Ao mesmo tempo, 11 moradores aguardam resultados de exames para saber se contraíram o novo coronavírus. Todos foram orientados a realizar o isolamento domiciliar.

Vale lembrar que a quantidade de confirmações do boletim engloba os dados de casos recuperados, em tratamento e óbitos.

Casos gripais

A Saúde volta a salientar à população que, conforme novas orientações das autoridades sanitárias, pessoas que já apresentem sintomas iniciais de gripe devem procurar atendimento médico.

Em Tamarana, os moradores que estão nessa condição são atendidos no ambulatório exclusivo para síndromes respiratórias diversas, que fica logo à esquerda da entrada principal do Hospital Municipal São Francisco.

O munícipe que tiver qualquer tipo de dúvida a respeito da Covid-19 também pode acionar a Saúde sem sair de casa, através do telefone 3398-1988.

Sistema ABC Covid

Encabeçado pela Secretaria municipal de Saúde – em ação conjunta com demais pastas do município –, o Sistema ABC Covid está prestes a sair do papel em Tamarana.

Logo no começo da manhã de sexta-feira (24), a rádio comunitária Tamarana FM colocou no ar uma entrevista com mais alguns detalhes sobre essa ampla ação de prevenção dos cidadãos contra a doença.

Quem explicou mais da proposta foi o diretor municipal de Ação em Saúde, Leandro Feronato. A entrevista já está disponível na página da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tamarana no SoundCloud: https://soundcloud.com/comunica-tamarana/sistema-em-tamarana-quer-prevenir-a-populacao-do-covid-19-sem-recorrer-a-medicamentos

Lucas Marcondes Araújo/Asimp