Saúde divulga novos números do coronavírus em Londrina

Cidade conta com dois novos casos confirmados, sendo duas mulheres de 52 e 56 anos

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no final da tarde de ontem (1), os novos números do coronavírus em Londrina. Até o momento a cidade registrou 26 casos confirmados da doença. Os dois novos casos são de mulheres, com 52 e 56 anos.

Dos casos confirmados, 10 estão em isolamento domiciliar, 13 estão internados e três já estão recuperados. Há 105 casos em investigação e desses, 65 estão internados, sendo 60 adultos e cinco crianças. Dos adultos, 47 estão em enfermaria e 13 em UTIs, sendo 12 com ventilação mecânica. Das crianças, três estão em enfermaria e duas em UTIs, também com ventilação mecânica.Os números de casos descartados, com resultado negativo, totalizam 279.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça à população, que o isolamento domiciliar é ainda a forma mais eficaz de evitar a doença. O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, frisou a importância das pessoas para evitar a proliferação do vírus. “Contamos com você na luta contra o avanço do COVID-19 em nossa cidade”, destacou.

Disque-coronavírus

O serviço atende pelo número 0800-400-1234, de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas. Aos sábados e domingos, o funcionamento será das 8 às 17 horas. As chamadas são gratuitas, e podem ser feitas de telefone fixo e celular. Serão sanadas as dúvidas e dadas as orientações necessárias relacionadas à doença e para o encaminhamento aos serviços existentes na cidade.