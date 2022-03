Saúde e Direitos da Mulher é tema de palestra no assentamento Eli Vive I

Objetivo é incentivar o autocuidado e aproximar o público feminino das equipes de saúde; ação é alusiva ao Mês da Mulher

Na próxima quarta-feira (9), às 14h, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Lerroville vai promover a palestra “Diretos das Mulheres e Saúde da Mulher”, no assentamento Eli Vive I, na Casinha de Saúde, que fica ao lado da escola do assentamento. A palestra será ministrada pela enfermeira da Estratégia Saúde da Família, Gisele Aparecida Plath.

Segundo a enfermeira, que integra a equipe que presta atendimento de saúde à comunidade do Eli Vive, a iniciativa é alusiva ao Mês da Mulher e à celebração do Dia Internacional da Mulher (8 de março). Ela foi um convite das mulheres do Eli Vive, que terão diversas ações voltadas ao público feminino. “O foco da palestra será na saúde da mulher, levando informações sobre a prevenção dos cânceres de mama e colo de útero, e também sobre direitos das mulheres e suas conquistas, com ênfase nas mulheres do campo”, contou.

A coordenadora de Saúde da Mulher na Atenção Primária, da Secretaria Municipal de Saúde, Priscila Alexandra Colmiran, disse que a ação tem por objetivo levar informações em saúde para as mulheres, incentivar o autocuidado e aproximar o público feminino das equipes de saúde. “Queremos, cada vez, mais estreitar os vínculos com nossas usuárias e alertá-las do quanto é importante cuidar da própria saúde, buscar informações com profissionais qualificados e poder multiplicar informações corretas junto às famílias e pessoas próximas”, destacou.

Todos os anos, no mês de março, as unidades de saúde promovem diversas ações voltadas à saúde da mulher. O Dia Internacional das Mulheres, celebrado anualmente no dia 8 de março, foi instituído pelas Nações Unidas em 1975. A data celebra as diversas conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas também serve como um alerta sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo.

NCPML