Saúde imuniza 3.190 idosos em três dias de vacinação contra a gripe

Neste número, estão os idosos com 80 anos ou mais, que estão recebendo a dose da Vacina Influenza Trivalente em suas residências

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou um balanço preliminar da vacinação contra a gripe. A campanha iniciou na segunda-feira (23) e até ontem (25), ou seja, em três dias, imunizou 3.190 idosos com 80 anos ou mais (primeiro grupo atendido), que representa 19% das 16 mil pessoas que estão dentro desta faixa etária. A meta é imunizar todas elas. Também receberam as doses, 1.048 profissionais de saúde.

A vacinação para os idosos a partir de 80 anos e mais os acamados está sendo feita em domicílio, para evitar que as pessoas mais vulneráveis saiam de suas casas, devido à pandemia de coronavírus. A ação vai continuar até abril e, para receber a dose, é necessário fazer agendamento por telefone, na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da pessoa. Clique aqui e veja a lista completa das unidades.

“As equipes que estão visitando os idosos com mais de 80 anos, para fazer a vacinação em casa, são treinadas para fazer a imunização de forma segura e correta e estão usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, afirmou o secretário de Saúde, Felippe Machado.

Para os idosos, entre 69 e 79 anos, a SMS vai oferecer imunização neste sábado (28), em duas modalidades: Nas UBSs, com hora marcada, para aqueles que fizeram o agendamento prévio por telefone ou internet, ou em drive thru (dentro do carro), no estacionamento da Igreja Presbiteriana Central, que fica na Rua João XXIII, nº 401. Será das 8 às 19 horas e neste caso não é necessário fazer agendamento, apenas é obrigatório levar um documento com foto e é desejável que se leve a Carteira de Vacinação.

A diretora de Vigilância em Saúde, Sônia Fernandes, contou que o Município tem até o dia 16 de abril para estar realizando a vacinação nos idosos. “Vamos atender todos eles, com muita calma. Quem não for atendido nesta semana, com certeza será atendido na próxima. Como o país e o mundo vivem hoje uma situação excepcional, a Prefeitura vem realizando diversas estratégias, para que as pessoas não se aglomerem nas unidades de saúde”, afirmou.

Sônia ressaltou que, mesmo não protegendo contra o coronavírus, a vacinação é importante porque ela previne que as pessoas de gripe. “Sabemos que a gripe sempre foi causadora de doenças e que ela abre a possibilidade para algumas infecções secundárias, por isso ela é extremamente importante, principalmente para a população idosa, esta vacinação, pois o objetivo é evitar as gripes usuais”, disse.

A Vacina Influenza Trivalente protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul, incluindo o H1N1.