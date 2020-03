Saúde promove novas ações educativas sobre a dengue em Londrina

Atividades têm por objetivo orientar a comunidade local sobre como prevenir a doença e combater o mosquito Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está com novas atividades educativas para este final de semana e para a próxima semana, a fim de orientar a população sobre a dengue, como prevenir e formas de combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. As agentes do setor de Mobilização Social vão realizar palestras e exposições.

Neste sábado (7), às 8 horas, os moradores do Lago Norte estão convidados a participar de uma exposição sobre a dengue, que será realizada pelas mobilizadoras Marta Silveira e Rose Basseti. De acordo com a supervisora do setor de Mobilização Social, Fernanda Campos, será instalado no local uma barraca com a apresentação de maquetes, faixas, banners, e uma amostra de um larvário, entre outros materiais. O Lago Norte fica localizado na Avenida Curitiba, no Conjunto Habitacional Milton Gavetti.

Na segunda-feira (9), as mobilizadoras Daniele Oliveira e Marcia Leite irão realizar uma palestra e, também, uma exposição para cerca de 150 pessoas, entre alunos e professores da Escola Múltipla Escolha. Serão dois encontros, o primeiro será realizado às 9 horas e, o segundo, às 14 horas. Serão dadas orientações sobre a dengue, os sintomas da doença, formas de prevenção, entre outros pontos. Haverá ainda entrega de panfletos informativos para os alunos. A escola fica localizado na Rua Guaiuvira, 113, no Jardim Leonor.

E dos dias 9 a 13 de março, cerca de 840 pessoas do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas de Londrina (CAPS-AD) vão assistir a uma palestra com orientações sobre a dengue e outros assuntos relacionados ao mosquito. A atividade será ministrada pelas mobilizadoras Rose Basseti e Marta Silveira, às 8 horas e às 13h. Serão entregues panfletos informativos sobre os principais cuidados necessários na prevenção e no combate ao Aedes aegypti. O CAPS-AD fica localizado na Rua Alberto Preto, 75, no Conjunto Habitacional Milton Gavetti.

Os agentes de endemias do setor de Mobilização Social realizam atividades educativas, entre palestras, exposições, teatros ou rodas de conversa para toda a comunidade de Londrina. O objetivo é conscientizar o máximo de pessoas possível sobre os cuidados e as prevenções que devem ser tomadas contra o mosquito da dengue.