Saúde repassa recursos de custeio para os municípios

O Governo do Estado repassou na terça-feira (14) R$ 4,5 milhões que beneficiam 391 municípios. Os recursos são referentes à parcela mensal de custeio para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde. O repasse foi solicitado por meio da Superintendência de Atenção à Saúde e está previsto no planejamento orçamentário de apoio aos municípios.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a meta Governo do Estado é levar a saúde para perto dos paranaenses, qualificando e melhorando os serviços em todos os municípios.

Oito municípios não são contemplados neste convênio em função de critérios técnicos – Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina , Maringá e Ponta Grossa. Ou têm mais de 250 mil habitantes ou apresentam fator de redução de desigualdades acima de 7,5. Este fator é definido por lei e garante ao Estado a ordenação no repasse, liberando recursos para as cidades que mais precisam.

Serviços

Os recursos serão aplicados principalmente no custeio de cerca de 100 tipos de exames laboratoriais para diabetes e nas áreas da saúde da mulher, saúde mental, saúde do idoso e intoxicações crônicas por agrotóxicos.

Também poderão ser usados para a compra de cerca de 100 itens utilizados na área de saúde bucal que vão desde creme dental fluoretado e escova dental infantil até equipamentos para tratamentos e cirurgias.

Parte da verba pode ser direcionada ainda para despesas com materiais usados diretamente nos trabalhos administrativos, ambulatoriais, de manutenção, limpeza, conservação e desinfecção.

AEN