Secretaria de Saúde atualiza dados da dengue em Londrina: 8.460 casos confirmados, com 13 óbitos

Segundo o relatório semanal da SMS, nesta semana nenhum caso de dengue foi confirmado na cidade e apenas oito foram notificados

Na manhã desta quinta-feira (9), véspera de feriado, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou os números atualizados da dengue em Londrina. Segundo o relatório semanal da SMS, nesta semana nenhum caso de dengue foi confirmado na cidade e apenas oito foram notificados. Além disso, outros oito aguardam os resultados dos exames laboratoriais.

Desde a primeira semana epidemiológica até o momento, Londrina notificou 25.548 doentes, sendo que destes registrou 8.460 confirmações da doença e 4.347 casos suspeitos foram descartados. Também foram registrados até ontem (8), 13 óbitos confirmados com dengue, em outros quatro foram descartadas as suspeitas e 16 seguem esperando o resultado do laboratório. Segundo a diretora de Vigilância em Saúde do Município, Sônia Fernandes, apesar de os números da dengue estarem diminuindo semanalmente, é preciso que a população utilize o tempo em que está em casa para cuidar de seu jardim e manter os locais que podem acumular água parada cobertos e guardados em locais fechados.

Isso porque, segundo ela, em Londrina há cidadãos que podem estar com dengue, mas estão mantendo o isolamento social devido à doença COVID-19, que é adquirida através do Coronavírus. “A dengue continua a ser uma preocupação para o Município. Apesar de o número de notificados por semana epidemiológica vir diminuindo muito lentamente, temos tido informações de pessoas que estão em casa, com sintomas de dengue e com medo de sair devido ao coronavírus. Isso pode fazer com que a situação se agrave”, alertou a diretora.

Para que os números não voltem a subir é extremamente importante que todos continuem cuidando de suas residências, não deixando água parada nos vasos de plantas ou nos bebedouros dos animais, além de qualquer outro objeto que possa servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Mutirões de limpeza

Para ajudar a manter a cidade limpa e a população a descartar corretamente os materiais que podem proliferar a dengue, a Prefeitura de Londrina com a liderança da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), está fazendo vários mutirões de limpeza, os chamados “Bota Fora Unidos Contra a Dengue”. Até o momento, os servidores municipais e funcionários da CMTU já recolheram 607 caminhões de entulhos e de lixo.

Entre hoje e sábado, o mutirão está acontecendo nos bairros Piza, José Bastos e Neman Sahyun, na região sul, onde a população pode colocar nas calçadas em frente às casas tudo aquilo que elas querem descartar. Entre os materiais aceitos para o descarte estão: pedaços de madeira, peças sanitárias, restos de construção, móveis velhos e outros.

Disque-Dengue

Além de todos os serviços municipais disponíveis, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de imóveis ou áreas que contenham focos do mosquito Aedes aegypti, abrangendo terrenos baldios ou ambientes que possam facilitar a proliferação deste vetor. O contato está disponível pelo 0800-4001893, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.