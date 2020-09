Sexualidade desequilibrada tem cura

O mundo vive um processo de “genitalização”, onde o que conta é o sexo, além disso, quase tudo visa a pornografia, a sensualidade e o erotismo. Onde vamos parar com tanto lixo entrando em nossa vida, seja pela televisão, pelas revistas, pelos jornais, filmes e outros meios? Isso tudo tem formado formado pessoas com uma sexualidade desequilibrada.

As pessoas têm absorvido “lixo” e perdem sua identidade sexual natural por aquilo que as ideologias pagãs têm ordenado, falando que é certo. Percebemos que Deus precisa curar a nossa afetividade e o nosso corpo. É preciso deixá-Lo tocar nas marcas e feridas. Existem pessoas que são feridas na sua afetividade por não receberem o verdadeiro amor de pai e mãe. Acabam buscando fora para satisfazer suas carências e, com isso, abrem um buraco na sua afetividade, que desemboca numa genitalidade desregrada.

As feridas na sexualidade geram desordem

Por causa do crescente índice de pornografia em nosso meio, as famílias começam a se desestruturar e saem do projeto de Deus. Por isso, os abusos sexuais de filhos pelos pais, parentes, vizinhos têm crescido assustadoramente. As crianças crescem com traumas, feridas que levarão pelo resto da vida se não buscarem cura. Assim, podem desembocar em tendências sexuais desordenadas. Não podemos achar normal tudo isso, precisamos ser agentes de transformação em uma sociedade doente que precisa de Deus.

Os jovens estão se tornando feios, sem vida, sem razão para viver, estão ficando velhos antes do tempo por causa de uma sexualidade desregrada. E as consequências de tudo isso são: um crescente índice de estupros, abortos, AIDS, toda espécie de doenças sexualmente transmissíveis. Só tolo não percebe que o mundo está caindo em um abismo, que é capaz de ser irreversível, a não ser pelo poder de Deus e a força do Espírito Santo.

Deus o ama e espera

Em quem colocar a culpa? Será que é em Deus? Claro que não! Somos responsáveis, pois estamos fazendo a opção pelo mal, dizendo ‘não’ à vida em Deus. É com uma vida no Senhor que poderemos mudar, então, seremos curados na nossa afetividade. Estou propondo para você, que precisa de ajuda, que tem traumas, tendências, que foi ferido na sua sexualidade e genitalidade, buscar ajuda. Você tem jeito sim, não importa o que fez ou sofreu, nem o nível de seu trauma. Deus quer curá-lo.

Há salvação para você. Deus o ama e o espera com Sua misericórdia, para acolhê-lo. Mesmo que as pessoas falem que você não tem jeito ou que é caso perdido, eu digo: é mentira! Deus o ama e quer você de volta.

Padre Reinaldo Cazumbá - Sacerdote membro da Canção Nova, estudante de psicologia, atua no Instituto Teológico Bento XVI e também exerce a função de diretor espiritual dos futuros sacerdotes da comunidade. Autor de livros publicados pela Editora Canção Nova.

O mundo vive um processo de “genitalização”, onde o que conta é o sexo, além disso, quase tudo visa a pornografia, a sensualidade e o erotismo. Onde vamos parar com tanto lixo entrando em nossa vida, seja pela televisão, pelas revistas, pelos jornais, filmes e outros meios? Isso tudo tem formado formado pessoas com uma sexualidade desequilibrada.

As pessoas têm absorvido “lixo” e perdem sua identidade sexual natural por aquilo que as ideologias pagãs têm ordenado, falando que é certo. Percebemos que Deus precisa curar a nossa afetividade e o nosso corpo. É preciso deixá-Lo tocar nas marcas e feridas. Existem pessoas que são feridas na sua afetividade por não receberem o verdadeiro amor de pai e mãe. Acabam buscando fora para satisfazer suas carências e, com isso, abrem um buraco na sua afetividade, que desemboca numa genitalidade desregrada.

As feridas na sexualidade geram desordem

Por causa do crescente índice de pornografia em nosso meio, as famílias começam a se desestruturar e saem do projeto de Deus. Por isso, os abusos sexuais de filhos pelos pais, parentes, vizinhos têm crescido assustadoramente. As crianças crescem com traumas, feridas que levarão pelo resto da vida se não buscarem cura. Assim, podem desembocar em tendências sexuais desordenadas. Não podemos achar normal tudo isso, precisamos ser agentes de transformação em uma sociedade doente que precisa de Deus.

Os jovens estão se tornando feios, sem vida, sem razão para viver, estão ficando velhos antes do tempo por causa de uma sexualidade desregrada. E as consequências de tudo isso são: um crescente índice de estupros, abortos, AIDS, toda espécie de doenças sexualmente transmissíveis. Só tolo não percebe que o mundo está caindo em um abismo, que é capaz de ser irreversível, a não ser pelo poder de Deus e a força do Espírito Santo.

Deus o ama e espera

Em quem colocar a culpa? Será que é em Deus? Claro que não! Somos responsáveis, pois estamos fazendo a opção pelo mal, dizendo ‘não’ à vida em Deus. É com uma vida no Senhor que poderemos mudar, então, seremos curados na nossa afetividade. Estou propondo para você, que precisa de ajuda, que tem traumas, tendências, que foi ferido na sua sexualidade e genitalidade, buscar ajuda. Você tem jeito sim, não importa o que fez ou sofreu, nem o nível de seu trauma. Deus quer curá-lo.

Há salvação para você. Deus o ama e o espera com Sua misericórdia, para acolhê-lo. Mesmo que as pessoas falem que você não tem jeito ou que é caso perdido, eu digo: é mentira! Deus o ama e quer você de volta.