Sistema Fecomércio Sesc Senac PR lança segunda edição da campanha contra a dengue

Instituição mobiliza população paranaense em uma força tarefa contra o mosquito Aedes aegypti e em uma competição de eliminação de foco

Na segunda-feira (31), o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR deu início à segunda edição da campanha “Aqui o Mosquito Não Entra”. Trata-se de uma ação de conscientização e uma competição entre municípios, uma espécie de game, com o objetivo de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti em todo o Paraná.

Para frear os casos de dengue no estado – que segundo o último período epidemiológico de agosto de 2020 a julho de 2021, foi de 27.889 casos, 325 casos severos e 32 óbitos –, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR convida a população a agir, olhar ao seu entorno e identificar onde pode ser um possível foco do mosquito e eliminá-lo.

A estratégia principal da campanha é eliminar focos do mosquito, registrar em fotos o antes e o depois, e compartilhar no aplicativo do Sesc PR. Para cada ação haverá uma pontuação. Os participantes, equipes, instituições de ensino e os municípios que mais obtiverem pontos por eliminação do mosquito e criadouros serão conhecidos e premiados após o término da campanha, em data a ser definida.

Na primeira edição da campanha, em 2021, os 3.128 paranaenses, de 249 municípios, engajaram-se e eliminaram 108.551 focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Como participar

Qualquer pessoa, independentemente da idade, mas residente no Paraná, pode participar da campanha. Para isso é necessário fazer o download gratuito do aplicativo Sesc PR nas lojas App Stores e Play Store. Depois de abrir o aplicativo Sesc Paraná, basta clicar no ícone do canto superior esquerdo, habilitar a opção Contra a Dengue, fazer a inscrição do usuário e registrar a participação.

Neste ano além da participação individual é possível inscrever uma equipe, inclusive instituições de ensino cadastradas no MEC também serão aceitas como participantes, e serão uma categoria especial dentro da participação das equipes.

Dinâmica dos pontos

A cada foco do mosquito eliminado o participante ganha um ponto e há uma classificação a ser conquistada. Com 50 pontos obtidos, o participante se torna um aprendiz; com 200, agente; com 1.000, detetive; com 5.000, inspetor e, ao atingir 10.000 pontos, comissário.

Para as equipes, os níveis e os pontos são diferentes. Quando a equipe atingir 200 pontos, torna-se aspirante; com 2.000, elite; com a conquista de 7.000 pontos, mestre; com 20.000 pontos, guardião e ao atingir 50.000 pontos, supremo.

Não há custos nem limite de idade para participar. A ideia é juntar forças para deixar o Paraná livre do mosquito, que além da dengue transmite a Febre Amarela Urbana, Febre Chikungunya e a Zika. No site www.sescpr.com.br/contradengue, o público poderá ter acesso a mais informações sobre a campanha.