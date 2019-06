Sociedade Paranaense de Cardiologia promove evento em Londrina

A Jornada Norte-Paranaense de Cardiologia apresentará as últimas aplicações da área apresentadas em congressos mundiais

Nos dias 14 e 15 de junho, a Sociedade Paranaense de Cardiologia promove a Jornada Norte-Paranaense de Cardiologia, no Centro de Eventos do Shopping Aurora, em Londrina. Serão apresentadas as mais recentes práticas e estratégias em cardiologia discutidas em todo o mundo. O evento é voltado para médicos, residentes e acadêmicos As inscrições são gratuitas, mas limitadas. Mais informações pelos telefones (41) 3232-8691 ou pelo e-mail sociedade@prcardio.org.

Entre os assuntos abordados estarão desafios da fibrilação atrial, melhores práticas em insuficiência cardíaca, atualização em prevenção cardiosvascular, cárdio-oncologia e cardiologia invasiva. “Serão discutidos os temas apresentados nos últimos congressos mundiais. O objetivo é trazer as novidades com o foco na aplicação à prática clínica dos cardiologistas”, revela Dr. Willyan Nazima, coordenador do evento e diretor tecnológico da Sociedade Paranaense de Cardiologia (SPC).

A Conferência Magna será apresentada pelo presidente da SPC, Dr. João Vítola, que discutirá a integração dos métodos diagnósticos em pacientes com suspeitas de DAC. No evento, ainda será apresentado o International Cardiology Meeting 2019, que ocorre em agosto, em Curitiba (PR).

A Jornada Norte-Paranaense de Cardiologia ocorre das 19h às 21h30 na sexta-feira (14) e das 8h15 às 12h30 no sábado (15). O Shopping Aurora fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 400, bairro Gleba Palhano, em Londrina (PR).

Programação da Jornada Norte-Paranaense de Cardiologia

14 de junho

19h - 19h15: Abertura oficial e apresentação do International Cardiology Meeting Curitiba 2019

19h15 - 20h15: Desafios em fibrilação atrial

· 19h15-19h30: Investigação não-invasiva de doença coronariana em pacientes com FA

· 19h30-19h45: Tripla terapia vs Dupla terapia antitrombótica em pacientes com FA + ICP

· 19h45-20h: Grandes debates: antiarritmicos vs. ablação vs. ablação de nodo AV + implante de marcapasso

· 20h-20h15: Caso clínico + discussão

20h15 - 21h15: Melhores práticas em Insuficiência Cardíaca

· 20h15-20h30 : Rede Brasileira de Insuficiência Cardíaca

· 20h30-20h45: Como otimizar o tratamento clínico da IC?

· 20h45-21h: Uso adequado de dispositivos eletrônicos no tratamento da IC

· 21h-21h15 : Caso clínico + discussão

21h15 – 21h30: Conferência Magna: Uma visão prática da integração dos métodos diagnósticos em pacientes com suspeita de DAC: a era da multimodalidade

15 de junho

8h15 - 9h15: Atualização em prevenção cardiovascular

· 8h15- 8h30: Tratamento da hipertensão arterial baseada em risco cardiovascular

· 8h30 - 8h45: Visão cardiológica do tratamento do diabetes

· 8h45- 9h: Aplicação prática dos novos guidelines de dislipidemia

· 9h - 9h15 : Caso clínico + discussão

9h15 – 10h15: Cárdio-Oncologia: o que é imprescindível saber?

· 9h15 - 9h30 : Visão oncológica da cárdio-oncologia

· 9h30 - 9h45: Visão cardiológica da cárdio-oncologia

· 9h45-10h: Como identificar disfunção cardíaca em cárdio-oncologia

· 10h -10h15: Caso clínico + discussão

10h15 - 10h30: Coffee Break

10h30 – 11h30: Questões relevantes em doença coronariana

· 10h30-10h45: FFR-CT - perfusão e o futuro da angiotomografia coronariana

· 10h45-11h: Tratamento da lesão culpada vs. revascularização percutânea completa vs. revascularização percutânea guiada por FFR

· 11h -11h15: Minoca e Inoca. O que fazer?

· 11h15 - 11h30: Caso clínico + discussão

11h30 – 12h30: Cardiologia invasiva – Cenário atual

· 11h30 - 11h45: Fechamento percutâneo de FOP e CIA

· 11h45-12h : TAVR e MitraClip

· 12h-12h15: Fechamento de apêndice atrial esquerdo

· 12h15-12h30: Dispositivos implantados de monitorização cardíaca, CDI subcutâneo, estimulação do feixe de HIS