Startup incubada no Tecpar quer nacionalizar produção de testes rápidos

Projeto é nacionalizar testes rápidos para doenças infecciosas, entre elas a Covid-19, dengue, zika vírus e febre chikungunya. Atualmente, sete startups desenvolvem soluções inovadoras com o apoio da Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec).

Uma startup da área da saúde, incubada no Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), pretende nacionalizar a produção de testes rápidos para doenças infecciosas, entre elas a Covid-19, dengue, zika vírus e febre chikungunya. O projeto que prevê uma plataforma para transferência da tecnologia de produção destes testes diagnósticos para o Brasil é da Famivita, e foi aprovado no mais recente edital da Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec).

Atualmente, sete startups desenvolvem suas tecnologias com o apoio da Intec. São soluções tecnológicas inovadoras nas áreas de sustentabilidade; saúde e diagnóstico; energias renováveis; cosméticos; educação digital e sistema de gestão (ERP), selecionadas por meio de chamada pública permanente.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, salienta que a pesquisa, desenvolvimento, produção e distribuição de produtos para a área de saúde estão entre os objetivos do Tecpar como empresa pública. O instituto também colabora na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos sintéticos, biológicos e biotecnológicos de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS), e de produtos veterinários.

“Com as expertises do Tecpar como laboratório público e fornecedor para o Ministério da Saúde, a incubadora vem recebendo propostas de interessados em receber apoio para conhecer esse mercado e poder oferecer seus produtos ao setor público”, afirma Jorge Callado.

Seleção

O gerente do Setor de Incubadoras e Parques Tecnológicos do Tecpar, Gilberto Lima, conta que a Famivita é uma das empresas que participou do mais recente processo seletivo da Intec e foi aprovada com um projeto diferenciado na área de saúde. Agora, segundo Lima, o empreendimento receberá apoio tecnológico para nacionalização da tecnologia, podendo oferecer seu produto aos mercados público e privado.

No atual momento, estuda-se sobre a infraestrutura necessária para produção nacional do produto, atendendo as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A partir desse planejamento, a Intec irá auxiliar a empresa a identificar o melhor parceiro para a produção ao mercado nacional.

Incubada

A Famivita tem sua atuação voltada para a saúde feminina, com foco na reprodução humana e fertilidade, tendo como principais produtos testes de ovulação e testes rápidos de gravidez.

Franz Christoph Geissler, CEO da empresa, conta que a proposta apresentada ao Tecpar prevê a produção de testes rápidos de triagem, de elevada sensibilidade, baseados na imunocromatografia - que dispensa o uso de reagente adicional ou equipamentos e possibilita um diagnóstico rápido e preciso.

“Desde o surto da dengue, zika vírus e febre chikungunya, houve crescimento na demanda por testes rápidos. Como o Brasil não domina esta tecnologia, pensamos em transferir a tecnologia de produção dos testes que já trabalhamos, na aplicação de testes rápidos para outras patologias”, explica Geissler.

Benefícios

A proposta inicial é produzir o teste rápido para Covid-19 — para ajudar no controle epidemiológico na pandemia — seguido de outros testes rápidos que sejam de interesse do Sistema Público de Saúde. Além do abastecimento do mercado, o projeto prevê grande impacto financeiro, já que o domínio nacional da tecnologia e a produção sem intermediários reduziria drasticamente os custos com testes diagnósticos no país.

Para Geissler, a parceria com a Intec será fundamental para alavancar o projeto na escala planejada pela empresa. “Queremos fornecer os produtos e gradativamente começar a transferir a tecnologia de produção junto com o Tecpar. Temos o objetivo de fazer a diferença no Sistema de Saúde e sozinhos levaríamos muito mais tempo do que com o apoio de uma instituição renomada como o Tecpar”, diz ele.

Outras aplicações

O projeto da Famivita será desenvolvido em cooperação com a área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do Tecpar, afim de incluir produtos para infecções locais ou outros tipos de testes para atender a demanda do Sistema Único de Saúde.