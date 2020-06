Taiwan doa máscaras para o Paraná

O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) participou na segunda-feira (15/06), em Curitiba, com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, da cerimônia que marcou a entrega de 400 mil máscaras cirúrgicas para o Paraná. Elas foram enviadas pelo Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil, que representa os interesses de Taiwan no país.

No mês passado, o parlamentar brasileirovirou notícia em portais internacionais ao tornar pública uma carta da embaixada da China, que pedia aos deputados brasileiros que não felicitassem a presidente de Taiwan, TsaiIng-we, por sua posse. Paulo Eduardo Martins fez questão de saudar a presidente e ganhou o apoio dos taiwaneses. Agora, Martins se mostra satisfeito com a iniciativa, que se fortalece por intermédio da Invest Paraná, agência de fomento do estado, que já havia feito uma aproximação com os asiáticos. “Agradeço ao povo de Taiwan que preza pela amizade e liberdade”.

As máscaras doadas por Taiwan serão distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde para prefeituras e unidades hospitalares.