Tamarana: A cidade recebe mais vacinas

Tamarana foi contemplada com mais 115 vacinas que chegaram neste domingo, dia 24. Sendo 65 doses para profissionais de saúde e mais 50 doses para complementar a Reserva Indígena.

Com muita agilidade na Campanha contra o Covid-19, prefeita Luzia Suzukawa, profissionais de saúde e demais servidores públicos, recepcionaram no último domingo a chegada de nova remessa de vacinas da Astrazeneca, da Universidade de Oxford. Transportadas da 17ª Regional de Saúde de Londrina, pelo helicóptero da Polícia Militar, a entrega dos imunizantes foi com máxima segurança e rapidez.

Ao todo, Tamarana já recebeu mais de 1.311 doses para aplicação de primeiro momento nos grupos mais vulneráveis: população indígena, idosos (asilo), trabalhadores do asilo e profissionais de saúde, preferencialmente aos que estão na linha de frente. Vale lembrar, que todos que tomarem a primeira dose, já tem a segunda garantida e dentre algumas semanas já serão vacinados.

Conforme nota técnica do Ministério da Saúde, tão logo a população, acima dos 18 anos, também receberá as vacinas. Mas, por enquanto, os cuidados da Vigilância Sanitária são primordiais, ainda que, tenham tomado a vacina. Como evitar aglomerações, usar máscara sempre que sair de casa, lavar as mãos, usar álcool 70%.

Josemara Lisboa/NCPMT