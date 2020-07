Tamarana: População em geral poderá se vacinar contra gripe

Saúde de Tamarana amplia vacinação contra gripe para população em geral

A Secretaria municipal de Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para a população em geral de Tamarana. A dose estará disponível a partir desta quinta-feira (02), mas, para evitar aglomerações, a aplicação será feita mediante agendamento prévio.

A ação irá ocorrer nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Plínio Pereira de Araújo, no Centro, e Padre Carmel Bezzina, no Jardim Juny. Cada unidade irá ofertar 50 doses por dia (até quando durar o estoque restante de vacinas).

Para fazer o agendamento, o tamaranense deve ligar antes para a unidade em que já é atendido. A UAPS do Centro pode ser acionada no 3398-1983. Já o telefone da UAPS do Jardim Juny é o 3398-1987.

Para se vacinar, o morador precisa estar com a carteira de vacinação e o cartão do SUS em mãos, além de utilizar máscara de proteção sobre o nariz e a boca.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou há mais de três meses, em 23 de março, e a imunização centralizada no público-alvo foi encerrada nesta terça-feira (30). A dose não combate a Covid-19, mas protege de outras formas de vírus da gripe.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT