Tamarana: Rede de atenção básica vacina crianças e adolescentes

Campanhas de vacinação em Tamarana são garantia de proteção contra diversas doenças

Os tamaranenses têm até o dia 30 deste mês para ficar com a imunização em dia e, dessa forma, se proteger das mais diversas doenças. É porque as unidades da rede de atenção básica à saúde do município têm participado da campanha nacional de multivacinação e da vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil).

A campanha de multivacinação é para crianças de 05 anos até adolescentes de 15 anos de idade. A iniciativa contempla todas as vacinas destinadas às pessoas dessa faixa etária. Já a imunização contra a poliomielite é voltada para crianças de 01 até 04 anos.

Quem não faz parte do público-alvo e está com as vacinas desatualizadas também tem a chance de colocá-las em dia. Basta comparecer em qualquer unidade básica de saúde com a carteira de vacinação e o cartão do SUS. É necessário usar máscara de proteção sobre o nariz e a boca para ser atendido.

Em Tamarana, as doses podem ser encontradas nas Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Plínio Pereira de Araújo, no Centro, e Padre Carmel Bezzina, no Jardim Juny. As duas ficam de portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As campanhas de vacinação também são realizadas nas quatro unidades da saúde da zona rural (Assentamentos Água da Prata – Incra –, Mandassaia e Serraria, além do Bairro dos Moreiras), nos dias em que já há atendimento médico.

Em caso de dúvidas, a população pode ligar para a UAPS do Centro (3398-1983) ou do Jardim Juny (3398-1987).

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT