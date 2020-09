Tamarana: Saúde atualiza dados da covid-19

Boletim epidemiológico aponta que não há tamaranenses internados por Covid-19

Pela primeira vez em semanas, Tamarana não tem habitantes hospitalizados por conta da Covid-19. A informação está no mais recente boletim epidemiológico emitido pela Secretaria municipal de Saúde sobre a situação dos casos da doença no município. Ao mesmo tempo, 22 pacientes se encontram em casa, orientados a cumprir isolamento domiciliar. Os dados foram compilados até segunda-feira (14).

Até o momento, a cidade acumula 181 casos confirmados do novo coronavírus, dos quais 152 se recuperaram e sete resultaram em óbito. Ao mesmo tempo, outros 430 munícipes passaram por exames laboratoriais que descartaram a infecção pelo vírus.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 177 moradores da Terra Indígena Apucaraninha foram testados até esta quarta-feira: 78 deles estavam infectados pela Covid-19 e, dentro desse grupo, 67 já tiveram alta da doença.

A Saúde ressalta que permanecem as orientações à população de Tamarana para seguir com o distanciamento social, praticar medidas de higiene e, ao surgirem os primeiros sintomas gripais, procurar de imediato o ambulatório de síndromes respiratórias, no Hospital Municipal São Francisco. A pandemia não acabou.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT