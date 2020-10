Tamarana: UAPS abre as portas para vacinar e coletar preventivo

Unidade do Centro abrirá neste sábado (17) para vacinar e fazer coleta de preventivo

A Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Plínio Pereira de Araújo, no Centro de Tamarana, estará aberta hoje (17), das 8h às 17h, para o Dia D da campanha nacional de multivacinação e da vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil).

As duas campanhas começaram neste mês e têm como meta colocar em dia vacinas que porventura estejam atrasadas. A multivacinação é focada em crianças de 05 a adolescentes de 15 anos e contempla todas as doses destinadas para o público dessa faixa etária. Já a imunização contra a paralisia infantil é voltada para crianças de 01 a 04 anos.

Pessoas de outras idades que estão com vacinas em atraso também podem procurar a UAPS neste Dia D. É preciso ter em mãos a carteira de vacinação e o cartão do SUS.

Em virtude do Outubro Rosa na Saúde municipal, profissionais da unidade ainda aproveitarão a data para realizar coleta do exame preventivo contra o câncer de colo do útero. A ação é para mulheres com mais de 25 anos da idade (ou que já tenham vida sexual ativa).

A oferta do exame na UAPS irá ocorrer sem agendamento, por livre demanda. Para ser atendida, é necessário estar com o cartão do SUS. Todo o público deve comparecer ao local com máscara de proteção sobre o nariz e a boca.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT