Tem início a campanha Dezembro Laranja de prevenção ao câncer de pele

Em discurso na sessão plenária virtual de terça-feira da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Anibelli Neto (MDB), destacou a lei 18.829/2016, de sua autoria, que instituiu o Dezembro Laranja, mês dedicado a ações de conscientização sobre a importância da prevenção e do tratamento precoce do câncer de pele, principalmente com a aproximação do verão.

O deputado destacou que o movimento conta com uma grande mobilização por parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que há anos fortalece a importância da informação e educação em saúde para a prevenção da doença.

Anibelli Neto destacou que, neste ano, a campanha organizada pela SBD completa sete anos e será feita no formato digital, enfatizando que o câncer de pele é coisa séria e a conscientização deve começar na infância.

Foram escolhidos como embaixadores os irmãos e influenciadores digitais Maria Clara e JP, líderes de audiência infantil no YouTube, com 23 milhões de inscritos no canal. Eles convidarão as crianças, adolescentes e adultos a conscientizarem suas famílias, amigos e seguidores sobre os riscos da doença, como preveni-la, fatores de risco e tratamentos disponíveis.

Além disso, diversos prédios públicos em todo o Brasil serão iluminados na cor laranja, chamando atenção para a importância da campanha.

Números

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), os números de câncer de pele em 2020 no Brasil são preocupantes. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país, sendo responsáveis por mais de 185 mil casos anualmente, o tipo de câncer de maior incidência no país.

Anibelli Neto destaca que o diagnóstico precoce pode permitir o tratamento de forma eficaz e proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente. Com os slogans “Câncer de pele é coisa séria!”, “Um pequeno sinal pode ser câncer de pele!”, “Uma ferida pode ser câncer de pele!” e “Uma mancha pode ser câncer de pele!”, a SBD ajudará a chamar a atenção para a gravidade da doença, que pode acometer qualquer região do corpo, inclusive a palma das mãos, planta dos pés, unhas, genitais e couro cabeludo.

A campanha de 2020 destaca ainda que os hábitos de exposição solar na infância são capazes de influenciar tanto no envelhecimento quanto no desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, é importante que os pequenos tenham conhecimento, desde cedo, da necessidade de cuidar da pele a partir de hábitos de fotoproteção, que incluem usar de óculos de sol e blusas com proteção UV, bonés ou chapéus, preferir a sombra, evitar a exposição solar entre 9 horas e 15 horas e utilizar filtro solar com FPS igual ou superior a 30, reaplicando a cada duas horas ou sempre que houver contato com a água.

É preciso prestar a atenção em pintas que crescem, manchas que aumentam, sinais que se modificam ou feridas que não cicatrizam pois podem revelar o câncer de pele, sempre lembrando que o autoexame não substitui a ida periódica a um médico dermatologista.

