Teste rápido da Covid-19 foi realizado em evento pela primeira vez em Londrina

Pela primeira vez em Londrina foi feita a testagem para a Covid-19 em um evento. O 3º Open Rope, do segmento equestre, foi realizado no Parque de Exposições Ney Braga, entre os dias 23 e 25 de julho, com o apoio da Sociedade Rural do Paraná (SRP), com a participação de cerca de 500 competidores, seguindo as regras sanitárias de segurança e se transformou em um “evento teste”.

Todo o procedimento de testagem foi realizado por equipes preparadas do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL), envolvendo a média de 30 profissionais da saúde. Foram realizados 833 testes rápidos para Testagem Rápida com o objetivo de detectar o Antígeno SARS - CoV-2 em competidores e equipes de apoio, sendo que positivaram apenas dois, que foram isolados, não tiveram contato com o público participante, foram orientados quanto às providências a serem tomadas neste caso e não puderam participar do evento.

A realização do “evento teste” só foi possível devido a parceria entre a SRP e o HU-UEL, com o acompanhamento do Ministério Público, consultado pela direção da SRP. A proposta da testagem em massa em eventos foi apresentada às entidades de Londrina pela superintendência do HU-UEL e Ministério Público, com o objetivo de que as atividades industriais, comerciais, culturais, turísticas, entre outras, pudessem ir retornando paulatinamente, de forma segura e acompanhando o avanço da vacinação.

A SRP comprou a ideia, viabilizou o evento e sob a orientação da direção do HU-UEL adquiriu 1.500 testes rápidos do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), com o objetivo de doar ao hospital os que não fossem usados. As direções da SRP, HU-UEL e Ministério Público, ao final do evento, fizeram uma avaliação positiva dos resultados e foram unânimes em afirmar o sucesso do evento. Para a SRP, esta experiência abre novas possibilidades de retomada da economia.

Planejamento e logística

O planejamento e os trabalhos para a realização da testagem no 3º Open Rope iniciaram bem antes do evento, pela direção e equipes, tanto da SRP quanto do HU-UEL. Os locais foram vistoriados e definidos. A prova foi realizada em espaço aberto. Organizadores e competidores foram avisados que haveria teste obrigatório para que o evento se realizasse. Não foi permitida a participação de público e familiares.

Uma tenda com infraestrutura para a realização dos exames foi montada. O Parque foi fechado e apenas competidores e equipes de apoio da SRP e do evento tiveram acesso ao Ney Braga em sistema Drive Thru. A triagem com levantamento de dados dos participantes, identificação de veículos foi feita logo na entrada do Parque e público testado aguardou dentro do carro em local preparado, até a saída do resultado do exame. Com o resultado em mãos, orientações da equipe do HU-UEL e pulseira de identificação no braço comprovando a realização do teste, o competidor pode se dirigir ao espaço onde as provas estavam sendo realizadas.

