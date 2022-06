Todas UBSs de Londrina ofertarão vacina contra Covid a partir de segunda (13)

A vacina será encontrada nas 53 Unidades Básicas de Londrina, sendo 41 da zona urbana e 12 da zona rural

A partir da próxima segunda-feira (13), todas as 53 Unidades Básicas de Londrina (UBSs), sendo 41 da zona urbana e 12 da zona rural, ofertarão vacina contra a Covid-19. O objetivo é ampliar a oferta de vacinas, oferecendo, ao cidadão londrinense, a oportunidade de se vacinar em uma unidade mais próxima de sua residência.

Com a abertura de todas as unidades, serão ofertadas cerca de 1.500 vagas de agendamento por dia. As UBSs da zona urbana funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As da zona rural seguem calendário próprio. Clique aqui para ter acesso aos endereços e telefones de todas as UBSs de Londrina.

Para receber a dose da vacina é necessário fazer o agendamento do dia e horário da aplicação no Portal da Prefeitura de Londrina, aqui. Na sequência, é preciso imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

Na última terça-feira (7), a Prefeitura de Londrina liberou o agendamento da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para profissionais de saúde e pessoas acima de 55 anos. Recentemente, também liberou a terceira dose para os adolescentes entre 12 e 17 anos. A dose de reforço é ofertada para aqueles que receberam a segunda ou terceira doses dose há pelo menos 120 dias (quatro meses).

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou que esta é mais uma comodidade que a Prefeitura oferece ao cidadão londrinense. “Não tenho dúvidas de que nas próximas semanas vamos observar um aumento no número de vacinas aplicadas. Estamos com sobra de vagas especialmente nas duas unidades vacinadoras exclusivas (Jardim do Sol e Ouro Branco), pois nestes locais não há as outras demandas que existem nos postos normais e por isso conseguimos ofertar um número maior de vagas”, apontou.

Vacinação sábado

Neste sábado (11), estarão abertas, para a vacinação contra a Covid-19, as UBS do Ouro Branco e do Jardim do Sol, das 8h às 19h. As vagas são preenchidas mediante agendamento prévio no portal da Prefeitura.

NCPML