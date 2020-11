Tribunal de Contas do Paraná vai fiscalizar produção da vacina russa contra Covid-19

A iniciativa faz parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2021, do órgão

O Tribunal de Contas do Estado irá fiscalizar a produção da vacina russa contra Covid-19, no Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). A fabricação local do produto, prevista para o próximo ano, é fruto de uma parceria firmada entre o governo estadual e o Fundo Russo de Investimento Direto.

A iniciativa faz parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2021, do órgão. Além disso, o plano prevê a adoção de outras diretrizes gerais, como a ênfase no planejamento da fiscalização; a otimização dos recursos disponíveis e a transparência dos temas, critérios, métodos e resultados das fiscalizações empreendidas pelo Tribunal.

Apesar de prever a realização de 150 fiscalizações presenciais, a atuação do não ficará restrita a isso, podendo ser aplicados procedimentos fiscalizatórios forma remota.

Para o próximo ano, foram elencadas como prioritárias 15 áreas da administração pública, entre elas o tema ciência e tecnologia, no âmbito do qual está prevista a fiscalização a respeito da produção da vacina russa contra a Covid-19. As demais são agricultura, assistência social, cultura, educação, energia, gestão ambiental, gestão pública, previdência social, saneamento, saúde, segurança pública, trabalho, transporte e urbanismo.

Brasil 61