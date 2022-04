UBS Cabo Frio vacinará contra Covid-19 crianças e adolescentes, no sábado (9)

Aplicação de doses será realizada das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio; ação é voltada para crianças e adolescentes de cinco a 17 anos, e abrange primeiras e segundas doses

Neste sábado (9), das 8h às 17h, a Prefeitura de Londrina promove, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Cabo Frio (Rua Cacilda Nasralla Neme, 599), mais uma ação de vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes, de cinco a 17 anos. Na ocasião, o atendimento será realizado por livre procura, sem necessidade de agendamento prévio para a aplicação das primeiras ou segundas doses.

Para que as crianças ou adolescentes recebam a vacina, é preciso levar um documento de identificação, de preferência o CPF ou, se isso não for possível, a certidão de nascimento. Além disso, os pais ou responsáveis devem apresentar seus próprios documentos de identificação com foto, como RG ou CNH.

No total, a Secretaria Municipal de Saúde estima vacinar cerca de 500 crianças e adolescentes durante a ação. Essa é a terceira iniciativa de vacinação por livre procura voltada a esse público-alvo, sendo que a primeira ocorreu em 19 de março nas UBSs Panissa/Maracanã e Padovani, e nas escolas municipais Maria Cândida Peixoto Salles e Teresa Canhadas Bertan. Já a segunda atividade foi realizada no dia 26, nas UBSs Novo Amparo, Jardim Santiago e Jardim Itapoã.

A diretora de Atenção Primária à Saúde, Valéria Barbosa, destacou que a vacinação de crianças e adolescentes também continua sendo realizada, mediante agendamento prévio, nas UBSs Ouro Branco e Jardim do Sol, assim como no Centro de Imunização da Zona Norte. Para agendar o atendimento nesses locais, é preciso acessar o portal da Prefeitura de Londrina (clique aqui). Ao comparecer à aplicação previamente agendada, é necessário levar o documento de identificação da criança ou adolescente e o comprovante impresso do agendamento, com o QR Code.

Intervalo entre doses

Em Londrina, estão sendo aplicadas, nas crianças, as vacinas da Pfizer pediátrica e a Coronavac. O intervalo entre a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19 pediátrica, para o imunizante da Pfizer, é de 56 dias. Já quem receber a vacina da Coronavac deve cumprir intervalo de 28 dias.