UBS Ouro Branco abrirá no sábado (19) para vacinação infantil contra a Covid-19

Voltado a crianças de 5 a 11 anos, atendimento será realizado das 7h às 19h; na mesma data, CCI Norte aplicará doses em adolescentes e adultos

Buscando ampliar o acesso à vacinação infantil contra a Covid-19 para a população da região sul do município, a Prefeitura de Londrina abrirá a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ouro Branco, no sábado (19), exclusivamente para esse fim. Na ocasião, a UBS funcionará das 7h às 19h, realizando a aplicação das doses em crianças de 5 a 11 anos. Ao todo, 1.200 vagas foram destinadas para essa ação, e os pais e responsáveis devem agendar a vacinação das crianças por meio deste link.

Em vista dessa alteração, o Centro de Imunização, localizado no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) – Norte, atenderá somente adolescentes e adultos no sábado (19). A partir de segunda-feira (21), o CCI Norte voltará à sua programação regular, atendendo exclusivamente o público infantil, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que a alteração na programação foi realizada em resposta aos pedidos da comunidade da zona sul, que solicitou uma data para a vacinação de crianças naquela região. Machado ressaltou, também, que mais de 16 mil crianças entre 5 e 11 anos já foram vacinadas no município, e incentivou os pais e responsáveis a levarem seus filhos para serem vacinados.

“Cada vez mais, avançamos na meta de imunizar e proteger todas as nossas crianças, e peço às famílias para garantirem o direito sagrado delas à vida e à saúde por meio da vacina contra a Covid-19. Lembramos que as agendas de vacinação do Município permanecem abertas para crianças e adultos, e os agendamentos podem ser feitos no portal da Prefeitura”, afirmou o secretário de Saúde.

