UBSs da Vila Casoni e do Ernani Moura Lima começam vacinação contra a gripe

Estas duas unidades de saúde passam a atender a campanha da gripe; agendamento, para recebimento da dose nestes locais, deve ser feito pela internet, no portal da Prefeitura

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Casoni e do Ernani Moura Lima começaram, na quarta-feira (1), a atender a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que foi estendida para toda a população acima de seis meses de idade, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As unidades da Vila Casoni e do Ernani Moura Lima estavam atendendo os casos suspeitos de Covid-19, mas foram desativadas para este fim, pela Secretaria Municipal de Saúde, passando a atender exclusivamente a vacinação contra influenza. Cada unidade oferta 1.000 vagas por dia. Para receber o imunizante contra a gripe, a população deve fazer agendamento prévio. No caso das UBSs da Vila Casoni e do Ernani Moura Lima, o agendamento deve ser feito pela internet, pelo Portal da Prefeitura.

Para receber a dose nas demais UBSs, é necessário telefonar na unidade para agendar o dia e o horário. (Clique aqui para acessar os telefones e endereços de todas as UBSs). Com exceção das unidades respiratórias, que atendem exclusivamente aos casos suspeitos de Covid-19, as demais estão realizando a vacinação contra a gripe.

A população também pode optar por receber a dose no Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), parceiro da Prefeitura de Londrina. Neste caso é necessário fazer o agendamento no portal da Prefeitura, aqui. No Inesul também estão sendo ofertadas 1.000 vagas por dia.

Em Londrina, até o dia 29 de junho, foram aplicadas 113.506 doses, que correspondem a 51,62% de cobertura vacinal. No ato da imunização é necessário apresentar documento com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis. Lembrando que, como a campanha de vacinação contra a gripe coincide com a imunização contra a Covid-19, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as aplicações.

A vacina ofertada pelo SUS é a trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são da linhagem A H1N1 e H3N2 e B/Victoria. A aplicação é em dose única, exceto para as crianças que receberem a vacina pela primeira vez. Neste caso, os pais ou responsáveis também precisam agendar a segunda dose.

NCPML