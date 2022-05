Unimed auxilia clientes a abandonarem cigarro e álcool

Ao longo do ano a Unimed Londrina desenvolve o Calendário da Saúde, que aborda, nos canais da cooperativa, temáticas relacionadas ao bem-estar e qualidade de vida. Neste mês de maio, o foco está no combate aos vícios do tabaco e do álcool. Estes hábitos estão presentes em muitas famílias e interferem diretamente na predisposição dos pacientes a desenvolverem doenças.

Com o objetivo de auxiliar na escolha de hábitos mais saudáveis, a Unimed Londrina oferece gratuitamente aos clientes, grupos de apoio para quem deseja interromper estes vícios. Ambos os grupos contam com uma equipe multidisciplinar que auxilia os clientes nas etapas importantes para a mudança destes hábitos. Com encontros semanais, que são espaçados aos poucos conforme a evolução do cliente, os grupos de combate ao tabagismo e ao alcoolismo apresentam resultados bastante positivos porque proporcionam a troca de experiências entre pessoas com os mesmos objetivos.

Para participar dos grupos, basta que o cliente dê o primeiro passo e entre em contato por um dos canais da Unimed Londrina demonstrando interesse em participar.

A equipe da Unimed Londrina vai realizar ainda neste mês uma ação na cidade com o objetivo de mostrar ao público que é possível se divertir sem exagerar no consumo de álcool e tabaco. Clique aqui e confira o vídeo de clientes que pararam de fumar com a ajuda do programa de combate ao tabagismo da Unimed Londrina.

Asimp/Unimed