Unopar oferece serviços de fisioterapia à população

Tratamento ortopédico está disponível para crianças e adultos

A Faculdade Unopar oferece atendimento fisioterapêutico com valor reduzido. As consultas são realizadas pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia, sob supervisão dos professores e preceptores. Para ter acesso às sessões é realizada uma triagem após o agendamento de avaliação.

Segundo o coordenador do curso de Fisioterapia, Luiz Otavio Davanso, a clínica-escola oferece atendimento para pacientes com disfunções ortopédicas, crianças e adultos. “Os alunos prestam assistência fisioterapêutica para quem sofreu algum distúrbio neurológico, como derrame cerebral ou paralisia, por exemplo”, destaca. Pacientes que tiveram Covid-19 e precisam de reabilitação também podem ser tratados no local.

O professor informa que para receber o atendimento é necessário apresentar o encaminhamento médico do Sistema Único de Saúde (SUS). Caso não haja vagas disponíveis, em razão da redução de pacientes por conta das regras de segurança durante o período de isolamento social da pandemia, será disponibilizada uma lista de espera.

Além de beneficiar a população, a clínica-escola contribui para a formação prática dos acadêmicos que desde cedo aplicam o conhecimento adquirido em sala de aula. “Nossos alunos têm acesso a um espaço próprio dentro da universidade com toda infraestrutura essencial para a plena execução do seu estágio obrigatório. É uma prática indispensável no preparo do estudante para o mercado de trabalho”, destaca o especialista.

O horário de atendimento é das 8h às 18h. O agendamento pode ser feito pela internet ou pessoalmente na unidade.

Endereço: Rod. PR 218 KM 01, sem número, Jardim Universitário.

O paciente deverá apresentar carteira do SUS, encaminhamento médico e documento pessoal como foto. Há cobrança de taxa.

Asimp/Unopar