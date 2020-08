Uruguai: Papa doa termômetros para ajudar no combate à Covid

Entrega foi feita à Secretaria de Saúde de Rivera, que já está distribuindo os instrumentos nos lugares com maior necessidade

O bispo de Tacuarembó, Dom Pedro Wolcan, e o núncio apostólico no Uruguai, Dom Martín Krebs, fizeram a entrega de 50 termômetros enviados pelo Papa Francisco ao Hospital de Rivera, cidade ao norte do país, com cerca de 78 mil habitantes. A doação foi recebida ainda no dia 17 de agosto pelo diretor da Secretaria de Saúde, o médico Carlos Sarries, como descreve a nota divulgada pelo site da Conferência Episcopal do país.

A entrega dos instrumentos visa contribuir com o tratamento médico dos pacientes afetados pela Covid-19, visto a realidade também vivida no Uruguai por causa da pandemia. O diretor se comprometeu a distribuir os termômetros nos lugares onde há mais necessidade.

“A doação é uma oferta do Santo Padre Francisco para o cuidado do nosso povo. Ele faz parte desta humanidade e, ao mesmo tempo, um distribuidor de caridade em nome do Senhor. Por isso, entregamos este presente para que possam usá-lo onde mais precisarem. Que ela beneficie nosso povo, segundo os sentimentos de quem a oferece, Sua Santidade o Papa Francisco.”, explicou Dom Pedro.

No encontro, por ocasião da entrega da doação, foi analisada a “importância do cuidado da saúde pessoal para estar mais forte diante do vírus, concordando que isso envolve tanto o cuidado físico como o espiritual”. Além disso, eles também reconheceram “a importância das relações interpessoais e como as pessoas são afetadas no dia a dia, uma questão que exige que a Igreja esteja atenta ao que ela pode contribuir a esse respeito”. Ao final, o compromisso de todos de continuar a trabalhar pelo bem-estar do povo e em total disponibilidade.

Os dados da Covid no Uruguai

O Uruguai, com 3,4 milhões de habitantes e elogiado pelo controle da epidemia de Covid-19, registrou até o momento pouco mais de 1.500 pessoas contaminadas pelo coronavírus, entre elas, 1.309 se recuperaram e 44 morreram.

Canção Nova