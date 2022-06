Vacina contra a gripe é liberada para todas as faixas etárias em Londrina

No sábado (11), sete Unidades Básicas de Saúde realizarão uma ação especial, com 7 mil doses disponibilizadas para a população, mediante agendamento prévio

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal do município contra a influenza, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou ontem (7) a aplicação das doses na população geral acima de seis meses de idade. A campanha é voltada a proteger a população contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são das linhagens H1N1, H3N2 Darwin e B/Victoria.

Para receber a vacina, basta comparecer a qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, sem necessidade de agendamento prévio. No sábado (11), das 13h30 às 18h30, sete unidades participarão de uma ação especial de vacinação, para a qual o agendamento é necessário (clique aqui para marcar o horário e o local). Durante esse mutirão, as doses serão aplicadas nas UBSs Panissa, Alvorada, Vila Casoni, Padovani, João Paz, Itapoã e Armindo Guazzi. Ao todo, serão disponibilizadas 7 mil vagas na ação.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que, com a liberação das doses para a população geral, a pasta pretende melhorar a cobertura vacinal de Londrina, que até o momento atingiu somente 54,8% dos indivíduos que estão nos grupos definidos como prioritários. “Temos um grande número de vacinas nos estoques da Secretaria de Saúde e por esse motivo, como fazemos desde 2017, vamos adotar a ampliação para a população de forma indiscriminada. Essa ação está alinhada ao Dia D da vacinação, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná”, salientou.

