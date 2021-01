Vacina da Covid-19 é tema de live da Unimed Londrina nesta quinta-feira (21)

Secretário municipal da Saúde, presidente da AML e conselheiro do CFM falarão sobre a imunização e como Londrina vem controlando a doença

Após a aprovação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é comum surgirem dúvidas sobre a eficácia do imunizante e como os municípios se prepararão para aplicar as doses. Para responder essas e outras questões, a Unimed Londrina realizará uma live com autoridades no assunto nesta quinta-feira, dia 21, às 19h.

A apresentação fica por conta do presidente da cooperativa médica, Dr. Omar Taha, que recebe o secretário municipal da Saúde, Felippe Machado, a presidente da Associação Médica de Londrina (AML), Dra. Beatriz Tamura, e o conselheiro do Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. Alcindo Cerci Neto.

“Será um encontro para tirar as dúvidas sobre a vacina, como ela reage no organismo, quais são os tipos disponibilizados pelos laboratórios e qual a importância do imunizante para o controle da doença. Além disso, teremos a oportunidade do secretário explicar como Londrina está se preparando para imunizar a população”, conta o presidente da Unimed Londrina, Dr. Omar Taha.

A live também abordará a situação epidemiológica da Covid-19 na cidade. “Os convidados explicarão como Londrina vem enfrentando a doença. Estamos há 10 meses vivendo uma pandemia e muita coisa mudou, como hábitos de higiene da população e as atividades comerciais e recreativas”, acrescenta Taha.

A live será transmitida no Youtube (http://unimed.me/Wa2m5), Facebook (http://unimed.me/Wa2m6) e Instagram (http://unimed.me/Wa2m7) da Unimed Londrina.