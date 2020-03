Vacinação contra a gripe é antecipada por conta do coronavírus

Campanha inicia hoje e esta primeira etapa é voltada aos idosos e trabalhadores da saúde

O Ministério da Saúde (MS) antecipou a Campanha de Vacinação Contra a Gripe, prevista inicialmente para abril, devido à pandemia do novo coronavírus. Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são idosos e trabalhadores da saúde. Segundo o MS, serão realizadas mais duas etapas em datas e para públicos diferentes, alcançando cerca de 67,6 milhões de pessoas em todo o país.

Idosos – Em Londrina, a partir de hoje (23), até sexta-feira (27), serão imunizados os idosos acima de 80 anos e acamados acima de 60. A vacina será aplicada em casa, pelas equipes das unidades de saúde.

Neste sábado (28) e demais sábados, será vacinada a população idosa, de 60 anos ou mais, por agendamento. Este usuário, seus familiares ou cuidadores devem ligar para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência durante a semana, para agendar horário para aplicação da dose. O horário previsto para abertura das unidades é das 7h30 às 17 horas, exclusivamente aos sábados.

A listagem completa com o telefone das UBSs pode ser conferida na página da Secretaria Municipal de Saúde, no Portal da Prefeitura.

Profissionais de saúde

Os profissionais de saúde também serão imunizados a partir de hoje (23), até sexta-feira (27). As doses serão fornecidas aos servidores e funcionários que atuam nas UBSs, Unidades de Pronto Atendimento, SAMU, Maternidade Municipal, Centrolab, nos próprios locais de trabalho. Os hospitais da cidade também receberam as doses para aplicar em seus colaboradores.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse que a meta é vacinar 100% da população que se insere nesta primeira etapa. “As unidades possuem a listagem dos pacientes que serão atendidos e as equipes já iniciaram, no primeiro horário, a vacinação. Nossa estratégia, de fazer a vacinação em domicílio, é evitar que a população se desloque para as unidades, para evitar aglomeração, principalmente dos idosos, que estão no público de risco do coronavírus. Nossa orientação é de isolamento total, neste momento”, afirmou.

Outros públicos

A segunda etapa da campanha de vacinação contra o vírus da gripe inicia em 16 de abril e será voltada aos professores da rede pública e particular, profissionais das forças de segurança e resgate, e pacientes com doenças crônicas (diabetes, asma, hipertensão, transplantados, fibrose cística, entre outras).

De 9 de maio a 22 de maio, as doses serão fornecidas também para as crianças, de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres no pós-parto (puérperas), servidores das unidades prisionais, população indígena, e adultos com idade de 55 a 59 anos.

