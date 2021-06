Vacinação contra a gripe prossegue no Inesul e nas Unidades Básicas de Saúde

Para receber a dose, no Instituto, é necessário agendar um horário no site da Prefeitura e para ser imunizado na unidade de saúde, é preciso telefonar e marcar hora

A agenda extra de vacinação contra a gripe, que está acontecendo no Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), parceiro da Prefeitura de Londrina, prossegue até essa sexta-feira (25). Para receber a dose na sede do Instituto é necessário agendar um horário no site da Prefeitura. Estão sendo abertas 330 vagas por dia.

A ação objetiva oportunizar mais uma espaço de vacinação para os londrinenses. A aplicação das doses está sendo feita pelos alunos do curso de Enfermagem do Inesul, sob supervisão de uma enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento na Inesul está sendo feito das 8h às 17h, na Avenida Duque de Caxias, 1.290, Jardim Nova Londres.

A campanha de vacinação também está acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com exceção das unidades respiratórias, que atendem exclusivamente aos casos suspeitos de Covid-19.

No caso das UBSs, para agendar a aplicação é necessário ligar na unidade mais próxima da residência do usuário ou que estiver participando da campanha. Clique aqui para acessar os telefones e endereços de todas as unidades.

Neste momento, a Prefeitura de Londrina está realizando a terceira e última etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Nesta fase, podem se vacinar os seguintes grupos: pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Sobre as comorbidades, estão sendo consideradas: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; doença renal crônica; doença hepática crônica, doença neurológica crônica; diabetes mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos; imunossupressão; obesos; transplantados; portadores de trissomias.

Além deste público-alvo, os grupos das etapas anteriores também podem se vacinar. São eles: idosos acima dos 60 anos, os professores que atuam em instituições educacionais públicas e particulares de todos os níveis de ensino, além dos profissionais da saúde, gestantes, puérperas e crianças a partir dos 6 meses até menores de 6 anos.

No ato da imunização é necessário que a pessoa apresente um documento que comprove que ela faz parte do grupo prioritário, além de um documento pessoal com foto e da carteira de vacinação, caso tenha. Os idosos e os profissionais de saúde devem apresentar a carteira de vacina da Covid-19.

A vacina ofertada é a trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são da linhagem A H1N1 e H3N2 e B/Victoria. A aplicação é em dose única, exceto para as crianças que receberem a vacina pela primeira vez. Neste caso, os pais ou responsáveis também precisam agendar a segunda dose.

A campanha de vacinação contra a gripe coincide com a imunização contra a Covid-19. A recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as aplicações.

NCPML