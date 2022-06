Vacinação contra a gripe prossegue para toda a população nesta semana

A dose da vacina trivalente está sendo ofertada nas Unidades Básicas de Saúde de Londrina sem precisar fazer agendamento

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe prossegue esta semana em Londrina, para população geral acima de seis meses de idade. A vacina é ofertada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 7h às 19h, e não é necessário agendar dia e horário para aplicação.

O imunizante ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são da linhagem H1N1, H3N2 Darwin e B/Victoria. Ela é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores.

Na última semana, a vacinação também foi realizada durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16), e no sábado (18). Os dois dias contabilizaram 2.723 doses da vacina trivalente aplicadas.

Até o dia 15 de junho, Londrina contabilizou a aplicação de 130.214 doses, correspondendo à 58,4% de cobertura vacinal do público-alvo. A meta é vacinar 95% do público estimado.

Das 130.214 doses de vacina aplicadas, a maior parte foi administrada no grupo de idosos (67.214); seguido pela população em geral, de 50 a 29 anos (17.611); trabalhadores da saúde (16.995); crianças (10.487); pessoas com comorbidades (8.928); professores (4.007); população privada de liberdade (1.884); gestantes (1.494); funcionários do sistema prisional (338); forças de segurança (331); puérperas (124); trabalhadores do transporte (558); caminhoneiros (164); pessoas com deficiência permanente (66); e forças armadas (9), pessoas indígenas (4).