Vacinação contra Covid-19 é estendida para público com 39 e 40 anos em Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou ontem (16) a faixa etária para vacinação contra Covid-19. As pessoas com idade de 39 e 40 anos que possuem cadastro prévio validado no site da Prefeitura já podem acessar a página exclusiva e agendar a sua vacinação, a partir das 19 horas.

O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde identificou 11.316 cadastros válidos de população nessa faixa etária. Essas pessoas terão a agenda disponível para selecionar dentre as cinco salas de vacinação contra Covid-19, com 12.500 vagas abertas até a próxima quarta-feira (21).

A ampliação da faixa etária atendida pela campanha ocorre mediante a entrega, de mais 10.330 imunizantes para o município. A nova remessa de vacinas deve chegar em Londrina neste sábado (17).

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que a ampliação da faixa etária ocorre conforme o envio de lotes das vacinas e tem como base o número de cadastros prévios efetivados e de doses disponíveis, garantindo a vacina para todos. “Londrina é destaque para o Brasil em seu processo de vacinação, com organização e um processo de trabalho otimizado. E, mais do que isso, conseguimos garantir ao londrinense que ele vai ter o acesso à dose de vacina sem precisar pernoitar nos locais de vacinação, pegar senhas, que são um desgaste e, muitas vezes, podem trazer a frustração de não conseguir ser vacinado”, comentou.

Com o objetivo de estender a campanha para mais grupos etários, a Prefeitura de Londrina está solicitando ao governo Estadual, que distribui aos municípios as vacinas compradas pelo Ministério da Saúde, adequação no quantitativo de doses. “Estamos em diálogo com o governo do Estado para que sejam feitas correções no número de vacinas distribuídas. Isso permitiria a Londrina um avanço ainda maior em relação à faixa etária”, disse Machado.

Para efetuar a vacinação contra Covid-19, estarão abertos neste sábado (17) e retornam o atendimento na segunda-feira (19) o Centro de Imunização da Zona Norte e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol, UBS Alvorada, do Ouro Branco e Eldorado, das 7h30 às 19h. Os endereços podem ser conferidos aqui.

O atendimento exige agendamento prévio e, no dia marcado, é necessário ter em mãos um documento de identificação com foto, comprovante recente de residência e também o comprovante de agendamento contendo o QR Code individual.

