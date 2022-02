Vacinação contra gripe é fundamental na pandemia

Motivos vão da redução da pressão sobre o sistema de saúde a questões econômicas

A baixa adesão à vacinação contra a gripe nos últimos dois anos, além do relaxamento da população nas medidas que estavam sendo tomadas para evitar e reduzir o contágio do coronavírus, estão entre as possíveis causas do aumento da H3N2 no país. Por isso, a vacinação contra a gripe, que é sempre importante, ganha ainda mais relevância em tempos de pandemia.

“A vacina contra a gripe protege dos subtipos H1N1, H3N2 e influenza B”, explica Rafael Iagher, farmacêutico e bioquímico do Sesi Paraná. “Além disso, estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos e aumentar as defesas do corpo, pois mesmo uma simples gripe pode ter complicações”, completa.

Sabe-se que quem se protege contra a gripe por meio da vacina, reduz consideravelmente as chances de ir parar no hospital ou de manifestar sintomas graves por conta da doença. Logo, evita a possibilidade de infecções duplas por covid-19 e gripe, o que alivia a pressão sobre o sistema de saúde e facilita o trabalho de triagem nos hospitais, além de trazer mais produtividade para o setor produtivo, já que a gripe é uma das principais causas de afastamento do trabalho.

Campanha 2022

O Sesi Paraná já iniciou a campanha de vacinação contra a gripe deste ano para sindicatos e indústrias paranaenses. O período para adesão seguirá enquanto durarem os estoques e o agendamento inicia em meados de março, logo após a confirmação da data de recebimento da vacina pelo Sesi. O gesto vacinal será realizado entre os meses de abril a junho, na própria empresa, no formato in company e em qualquer município do estado.

Seguindo a Resolução da Anvisa, serão oferecidas vacinas contra a influenza trivalente e quadrivalente, contendo os tipos de cepas de vírus em combinação, inclusive a nova cepa Darwin (H3N2) causadora do grande aumento no número de casos de gripe no final do ano passado e início desse ano em todo o país. Ofertada desde 2010, a vacinação faz parte de uma série de ações que a instituição faz, com outras formas de prevenção e cuidados para os funcionários das indústrias.

Recomenda-se que toda a população seja vacinada contra a gripe antes do início do inverno. Com a campanha de vacinação contra a gripe de 2022 sendo realizada em paralelo à campanha de vacinação da covid-19, é bom lembrar que não há contraindicação de que as vacinas sejam administradas em conjunto.

Para aderir acesse sesipr.com.br/vacinacaogripe ou clique aqui.