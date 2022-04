Vacinação contra gripe, sarampo e Covid-19 prossegue em Londrina

As campanhas contra a gripe e sarampo continuam sendo realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, sem precisar agendar previamente

A vacinação contra a gripe, sarampo e Covid-19, prossegue em Londrina nesta semana. As campanhas contra a gripe e sarampo continuarão sendo realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 7h às 19h, sem precisar agendar o dia e horário para aplicação das doses. Já a vacina contra a Covid-19, segue sendo aplicada em três locais: Centro de Imunização da Zona Norte, UBS do Ouro Branco e UBS do Jardim do Sol.

Nesta fase, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo está atendendo os profissionais e trabalhadores de saúde. A vacina do Ministério da Saúde (MS) é a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Para os adultos, o imunizante contra o sarampo é seletivo, ou seja, caso a pessoa já tenha tomado duas doses da vacina, ela não precisará tomar novamente.

Já a Campanha de Vacinação contra a Gripe é voltada, nesta etapa, para os idosos a partir de 60 anos, trabalhadores e profissionais de saúde. O imunizante ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são da linhagem H1N1, H3N2 Darwin e B/Victoria. Ela é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores.

No último sábado (9), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (UBS) realizou uma ação de vacinação contra a gripe e sarampo por livre demanda (sem precisar agendar previamente) na UBS do Ouro Branco. Neste dia, foram aplicadas 332 doses de vacina contra a gripe e oito de sarampo. Do início das campanhas de vacinação até a última sexta-feira (8), foram contabilizadas 23.432 doses de vacina contra a influenza e 256 contra o sarampo aplicadas.

Também no sábado (9), foi realizada vacinação contra a Covid-19 em Londrina. Na UBS do Cabo Frio houve vacinação de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, por livre demanda, onde foram aplicadas 340 doses, entre primeiras e segundas aplicações. Além disso, com agendamento, foram administradas outras 25 doses na UBS Jardim do Sol e 628 no Centro de Imunização da Zona Norte, em crianças e adolescentes nesta faixa etária.

O cronograma de como será a vacinação no feriado de sexta-feira (15), Paixão de Cristo, e no final de semana, ainda será definido pela SMS e divulgado, posteriormente, pelo N.com da Prefeitura.

