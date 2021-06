Vacinação Covid-19: Envelopes com laudos de comorbidades serão recebidos em novos locais

A entrega deve ocorrer na Escola Municipal Prof° Moacyr Teixeira, Supercreche e sede da Secretaria de Educação; todas as escolas continuam fazendo agendamento

Para otimizar o processo de validação de cadastro prévio das pessoas com condições preexistentes, a Prefeitura de Londrina reordenou os locais para entrega dos envelopes com formulários e documentos. O recebimento destes envelopes, que até hoje era feito por todas as unidades da rede municipal de ensino, foi direcionado a três locais: sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira e Supercreche (CMEI Valéria Veronesi).

A mudança passou a valer ontem (17) e se dá pelo avanço na vacinação contra Covid-19 para este grupo prioritário.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, todas as unidades escolares municipais continuam auxiliando as pessoas com cadastro validado a agendarem sua vacinação contra a Covid-19. “O agendamento continua sendo realizado em todas as escolas e creches, porque é fundamental que a gente consiga acelerar a vacinação em toda população”, destacou.

Nos envelopes, as pessoas com condições preexistentes devem inserir o formulário, que consta no site da Secretaria Municipal de Saúde, preenchido e assinado pelo médico. O rol de comorbidades foi estabelecido pelo Ministério da Saúde e abrange doenças e condições pré-existentes que mais geram risco de complicações ou óbitos nos casos de Covid-19. A listagem pode ser conferida no Portal da Prefeitura.

A entrega de envelopes para conferência de dados é necessária apenas aos usuários da rede privada e particular. Os cadastros de pacientes atendidos pelo Município são validados com base no sistema municipal.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, reforçou que já foi vacinado um grande número de pessoas com comorbidades que atenderam aos critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização. “Esse redimensionamento mantém um acesso fácil à população, por meio da parceria com a Educação, e vai permitir que, diariamente, os locais recebedores direcionem os envelopes de maneira muito rápida à SMS. Consequentemente, a equipe técnica poderá avaliar esses documentos em um prazo menor”, complementou.

Endereços dos pontos de recebimento dos envelopes:

Secretaria Municipal de Educação (sede): rua Mar Vermelho, 35, Jardim Cláudia

Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira: rua Luiz Brugin, 775, Conjunto Maria Cecília

Supercreche – CMEI Valéria Veronesi: rua Benjamin Constant, 800, Centro

