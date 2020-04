Viação Garcia doa respirador para Hospital Evangélico de Londrina e 15 mil máscaras para Consórcios Intermunicipais de Saúde em 10 cidades do Paraná

Aparelho e equipamentos de proteção individual vão ajudar no combate à pandemia do Convid-19

O Grupo GBS, formado pela Viação Garcia, Brasil Sul, Princesa do Ivaí e LondriSul, está realizando a doação de um aparelho respirador ao Hospital Evangélico de Londrina e de mais 15 mil máscaras de proteção individual aos Consórcios Intermunicipais de Saúde em 10 cidades do Estado. As máscaras, confeccionadas pela equipe do ateliê de costuras da empresa, serão enviadas para Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Ivaiporã, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama. O objetivo é contribuir com as instituições e profissionais da saúde no atendimento aos casos de contaminação por coronavírus.

Neste período de pandemia cada paciente, de acordo com os hospitais, precisa de um respirador individual e, como o tempo de uso de cada paciente é prolongado, a aquisição de mais aparelhos se tornou uma demanda imediata. Já o uso de máscaras é fundamental para se criar barreiras físicas contra a contaminação por coronavírus, principalmente aos profissionais da saúde e cuidadores. “Estamos colaborando com ações efetivas para ajudar a sociedade”, afirmou Estefano Boiko Junior, vice-presidente do Grupo.

Desde o início da pandemia, os colaboradores do Grupo contam com equipamentos de proteção individual e com o uso de álcool em gel. Comunicados informando sobre cuidados e atitudes seguras são divulgados tanto internamente quanto nas redes sociais da companhia. Já os ônibus em circulação recebem limpezas constantes e diferenciadas para proteção dos passageiros.

Outra ação da Viação Garcia, realizada em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, foi ter disponibilizado suas linhas ao Ministério da Saúde para o transporte gratuito de medicamentos e de insumos hospitalares para todos os destinos atendidos pela empresa.

Consórcios Intermunicipais de Saúde que receberão doações de máscaras:

APUCARANA - CISVIR - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região

CAMPO MOURÃO - CISCOMCAM - Consórcio Intermunicipal de Saúde

CASCAVEL - CISOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná

CIANORTE - CISCENOP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná

CORNÉLIO PROCÓPIO - CISNOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Paraná

IVAIPORÃ – CIS IVAIPORÃ - Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Saúde

LONDRINA - CISMEPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

MARINGÁ - CISAMUSEP - Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMUSEP

PARANAVAÍ - CIS/AMUNPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde AMUNPAR

UMUARAMA - CIS/AMERIOS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMERIOS