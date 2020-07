Vírus influenza A (H1N2) v detectado em Ibiporã

Nota de esclarecimento sobre o caso de Influenza a H1N2 v (gripe suína) detectado em Ibiporã pela Fiocruz

A Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece sobre o alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 09 de julho, referente a identificação de um caso de H1N2 variante no município.

No dia 23 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde foi comunicada pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA-PR), sobre o resultado do sequenciamento genético realizado pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo, Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que caracterizou o vírus influenza A (H1N2) v em uma trabalhadora de um frigorífico em Ibiporã.

A paciente, uma mulher de 22 anos, sem comorbidades, desenvolveu uma doença semelhante à influenza em 12 de abril de 2020. A paciente procurou atendimento médico inicial em 14 de abril, em nosso município, foi notificada como síndrome gripal, sendo medicada e encaminhada para isolamento domiciliar, no município de residência. Uma amostra respiratória foi coletada em 16 de abril. A paciente foi tratada com Oseltamivir, não foi hospitalizada e se recuperou.

Nos dias seguintes ao comunicado, a equipe de Vigilância em Saúde Municipal recebeu a equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-PR) e outros profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, e foi iniciada uma investigação retrospectiva e prospectiva no frigorífico no município de Ibiporã e em outros municípios onde vivem os trabalhadores desta empresa. Dentre as ações realizadas, foram avaliados em torno de mil prontuários.

De acordo com a investigação epidemiológica preliminar, um segundo indivíduo que também trabalhava no matadouro desenvolveu sintomas respiratórios no mesmo período do caso confirmado, mas nenhuma amostra foi coletada dessa pessoa. Nenhum outro caso suspeito entre os contatos do caso confirmado foi identificado.

Até o presente momento, não há indícios de outros casos ou de transmissão entre humanos.

Nota da OMS na íntegra (traduzida automaticamente - podendo conter erros na tradução)

Vírus da variante da gripe A (H1N2) - Brasil

9 de julho de 2020

Em 22 de junho de 2020, o Ponto Focal das Normas Internacionais de Saúde (RSI) do Brasil compartilhou um relatório preliminar com a Organização Panamericana da Saúde, o Escritório Regional da OMS para as Américas de uma infecção humana pelo vírus variante da Influenza A (H1N2) (A (H1N2) v)

De acordo com o relatório, a paciente, uma mulher de 22 anos, sem comorbidades, trabalhava em um matadouro de suínos no município de Ibiporã, Paraná, e desenvolveu uma doença semelhante à influenza em 12 de abril de 2020. A paciente procurou inicialmente atendimento médico em 14 de abril e uma amostra respiratória foi obtida em 16 de abril como parte das atividades de vigilância de rotina. O paciente foi tratado com oseltamivir, não foi hospitalizado e se recuperou.

Um teste de RT-PCR em tempo real realizado no laboratório de saúde pública identificou um vírus influenza A não subtipável. Em maio de 2020, o espécime foi encaminhado ao Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo, Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), um laboratório nacional de referência em influenza, no Rio de Janeiro. Em 22 de junho, o seqüenciamento genético caracterizou esse vírus como um vírus influenza A (H1N2) v.

Resposta em saúde pública

Uma caracterização genética e fenotípica adicional do vírus do paciente está em andamento.

Em 26 de junho de 2020, as autoridades locais iniciaram uma investigação retrospectiva e prospectiva no matadouro no município de Ibiporã e em outros municípios onde vivem os trabalhadores do matadouro. De acordo com a investigação epidemiológica preliminar, um segundo indivíduo que também trabalhava no matadouro desenvolveu sintomas respiratórios no mesmo período do caso confirmado, mas nenhuma amostra foi coletada dessa pessoa. Nenhum outro caso suspeito entre os contatos do caso confirmado foi identificado.

Informações da caracterização virológica e investigação epidemiológica, especialmente sobre a provável fonte de exposição do paciente ao vírus e a identificação de casos humanos adicionais, informarão a avaliação de risco sobre a probabilidade de transmissão de pessoa para pessoa.

Avaliação de risco da OMS

Até o momento, 26 casos de influenza A (H1N2) v foram relatados à OMS desde 2005, incluindo dois do Brasil. A maioria dos casos apresentou doença leve e não houve evidência de transmissão de pessoa para pessoa.

Os vírus da gripe suína circulam nas populações suínas em muitas regiões do mundo. Dependendo da localização geográfica, as características genéticas desses vírus diferem. A maioria dos casos humanos é resultado da exposição a vírus da gripe suína através do contato com suínos infectados ou ambientes contaminados. Como esses vírus continuam a ser detectados nas populações suínas em todo o mundo, podem ser esperados outros casos em humanos.

Conselho da OMS

Devido à natureza em constante evolução dos vírus da influenza, a OMS continua a enfatizar a importância da vigilância global para detectar alterações virológicas, epidemiológicas e clínicas associadas aos vírus da influenza circulantes que podem afetar a saúde humana (ou animal) com o compartilhamento oportuno dessas alterações para avaliação de riscos .

Todas as infecções humanas causadas por um novo subtipo de influenza são notificáveis de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e os Estados Partes no RSI (2005) devem notificar imediatamente a OMS sobre qualquer caso confirmado por laboratório de uma infecção humana recente causada por um vírus influenza A vírus com potencial para causar uma pandemia. Evidência de doença não é necessária para este relatório .

No caso de uma infecção humana confirmada ou suspeita causada por um novo vírus da influenza com potencial pandêmico, incluindo um vírus variante, uma investigação epidemiológica completa (mesmo enquanto aguarda os resultados laboratoriais confirmatórios) da história de exposição a animais, viagens e rastreamento de contato deve ser conduzido. A investigação epidemiológica deve incluir a identificação precoce de eventos respiratórios incomuns que possam sinalizar a transmissão de pessoa a pessoa do novo vírus e as amostras clínicas coletadas a partir do momento e local em que o caso ocorreu devem ser testadas e enviadas ao Centro de Colaboração da OMS para posterior caracterização.

Medidas gerais de higiene, como lavar as mãos regularmente antes e depois de tocar nos animais e evitar o contato com animais doentes, devem ser respeitadas. A OMS não recomenda medidas diferentes específicas para os viajantes. A OMS não aconselha a triagem especial nos pontos de entrada em relação a este evento, nem recomenda que quaisquer restrições de viagem ou comércio sejam aplicadas.

