Voluntários podem ajudar contra o coronavírus

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e fisioterapeutas podem atuar no enfrentamento do coronavírus pela Força Nacional do SUS

Em 20 dias, o Ministério da Saúde recebeu mais de 3,7 mil inscrições de profissionais da área de saúde para o cadastro de voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNS). Os profissionais estão se disponibilizando para trabalhar na prevenção e combate ao COVID-19. Durante a pandemia o Ministério da Saúde vai avaliar a convocação dos profissionais de acordo com o cenário epidemiológico.

As inscrições foram abertas no dia 19 de março e ficarão no prazo de um ano, para alimentar o banco de dados da Força Nacional do SUS para atuar em qualquer situação de catástrofes em saúde pública do país. O banco de voluntários será organizado pelo Ministério da Saúde, que poderá acionar os profissionais voluntários a qualquer momento.

O cadastro está aberto para os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); os profissionais de saúde dos hospitais universitários, institutos nacionais, rede assistencial hospitalar federal, estadual, municipal e serviços privados como: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e fisioterapeutas.

O cadastro será avaliado semanalmente e os voluntários receberão um e-mail de confirmação e orientações de como proceder. Não existe remuneração, uma vez que trata-se de trabalho voluntário. O Ministério da Saúde fica responsável por custear o deslocamento e ajuda de custo, quando o profissional necessitar atuar fora de seu domicílio.

Força Nacional Do SUS

A Força Nacional do SUS foi criada em 2011 para atuar no atendimento a vítimas de desastres, calamidades públicas ou emergências em saúde pública que exijam uma resposta oportuna, rápida e coordenada em apoio aos Estados e municípios do Brasil. Ela é acionada quando o município ou o estado decreta situação de emergência, calamidade ou desassistência e solicita o apoio do Ministério da Saúde.

Os profissionais da saúde que integram a Força Nacional do SUS atuam com orientações técnicas, ações de busca ativa e monitoramento de pacientes, atendimentos, liberação de medicamentos e apoio na reconstrução da rede de atenção à saúde local. Em caso de dúvidas, o voluntário pode encaminhar e-mail para: fnsus@saude.gov.br

O cadastramento é realizado no país todo por meio do link:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=54811

CONFIRA A QUANTIDADE* DE CADASTRADOS POR ESTADOS:

UF Total AC 11 AL 68 AM 38 AP 9 BA 218 CE 207 DF 204 ES 54 GO 89 MA 62 MG 216 MS 62 MT 47 PA 94 PB 102 PE 145 PI 45 PR 94 RJ 176 RN 105 RO 26 RR 13 RS 362 SC 140 SE 82 SP 1.058 TO 24 EXTERIOR 1 TOTAL 3.752

*Até 1°/4/2020